林書豪陷禁藥風波！中信兄弟艾里歐曾因「吸大麻」遭中職永不錄用
林書豪要被禁賽還是永不錄用！新北國王林書豪因為身陷禁藥疑雲，目前要看PLG聯盟如何認定他是在何種狀況下施打「增進運動表現」物質，不過禁藥在各聯盟都幾乎是以高標準來看待，NBA聯盟也以禁賽等方式，希望球員不要施用，而中職聯盟也有去年中信兄弟洋投艾里歐因為施用大麻毒品遭到聯盟永不錄用，林書豪的案件，也令人擔憂，是否會被禁賽或比照辦理，而林書豪的「靜脈雷射」治療，還被拍成影片，無形中也成為「最壞示範」。
記者吳政紘/綜合報導
新北國王在此事件聲明是醫療團隊的疏失，因此導致林書豪選手誤用錯誤的醫療方式，這點若深入追究，林書豪不但可以「全身而退」，甚至可以反過來告新北國王球團，雙方撕破臉，對薄公堂都很有可能，因此林書豪、新北國王都要誠實以對。
騎士隊Tristan Thompson曾因藥檢被禁賽25場，而Joakim Noah也曾遇到禁藥狀況被禁賽，如今林書豪會比照辦理還是減輕判決，無人知曉。
此外，林書豪的足底筋膜炎傷勢到底如何，也是球團一直無法對外說明的狀況，僅能回應「能不能上場」，還是無法透露完全傷勢細節。
林書豪目前誤用醫療治療行為，新北國王決定「全扛責」，但比照過去中職球團與洋將的問題來看，卻是「天差地遠」。
去年球季下半季艾里歐因為大麻檢驗呈陽性，確定無法進行後續賽事，間接導致中信兄弟三連霸夢碎，連總教練「恰恰」彭政閔都自請離隊，加上中信兄弟無緣季後賽，對球隊影響很大。
不過據了解，艾里歐在國外就有吸食大麻，可能來台前就「斷了」，但他在國內又找到「貨源」，這部分球團或是相關單位可能會進行調查，林書豪的狀況或許有點差距，但禁藥問題在各職業運動，都不能等閒視之。