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世界最南郵局徵才！「企鵝郵局」招募鏟屎官　收發郵件還要數企鵝

▲南極洲一間郵局日前發布徵人啟事，除了收發郵件之外，還要幫忙數企鵝。（圖／翻攝自Instagram@ukantarcticheritagetrust）
▲南極洲一間郵局日前發布徵人啟事，除了收發郵件之外，還要幫忙數企鵝。（圖／翻攝自Instagram@ukantarcticheritagetrust）

國際中心徐筱晴／綜合報導

南極洲洛克羅伊港（Port Lockroy）一間郵局近來開出1260至1800英鎊（約台幣5萬至7.2萬元）的月薪，公開招募3名員工到該郵局工作5個月，工作內容包括收發郵件、管理保存站內骨董，以及「數企鵝」並清理其排泄物，島上的生活極為不便，甚至沒有自來水，不過每次徵才都能吸引數千人應徵。

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綜合媒體報導，這間郵局是世界上最偏遠、最寒冷的郵局，位於南極洲高迪爾島（Goudier Island）的洛克羅伊港，又被稱為是「企鵝郵局」。儘管地處偏遠，企鵝郵局每季仍要處理多達8萬封信件與明信片，其中大部分由約1.8萬名夏季到訪南半球所寄出。

高迪爾島由英國管轄，島上僅有3棟建築物，分別是博物館、商店和郵局，雖然地處偏遠，卻是熱門觀光勝地。總部位於劍橋的英國南極遺產信託基金會（UK Antarctic Heritage Trust）負責保護這些歷史建築和文物，英國南極遺產信託基金會每年都會聘請員工，在11月至隔年3月到企鵝郵局就職。

據招募內容，他們正在尋找勤奮、上進的員工，此外，求職者必須能接受搬遷、能忍受企鵝排泄物的味道。工作內容主要負責處理郵件、出售郵票、管理骨董、經營小型紀念品店等，另外還有十分特別工作清點在洛克羅伊港棲息的1500隻企鵝，並清理牠們的糞便。

不過看似夢幻的工作，也有其辛苦之處。高迪爾島上沒有自來水可以淋浴或洗澡，也沒有沖水馬桶，上廁所極為不便。再加上島上溫度在0度以下，網路並未普及，可能與外界斷了聯繫。

不過曾在2019至2020年期間在企鵝郵局任職的多爾曼分享自身經驗，表示最先開始要習慣企鵝的味道，「大多數人可能不知道牠們有多臭」，另外工作其實超乎想像的多，每天工作時間可能有12小時，沒什麼休息及放鬆時間，島上生活也很辛苦，但即使如此，她也認為這份工作是值得的。

高迪爾島上沒有永久居民，只有約1500隻巴布亞企鵝。由於緯度十分靠近南極圈，從11月到3月的夏季，這裡幾乎總是白天。先前曾因為新冠肺炎疫情而暫停對外開放兩年。

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