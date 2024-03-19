世界最南郵局徵才！「企鵝郵局」招募鏟屎官　收發郵件還要數企鵝

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高迪爾島由英國管轄，島上僅有3棟建築物，分別是博物館、商店和郵局，雖然地處偏遠，卻是熱門觀光勝地。總部位於劍橋的英國南極遺產信託基金會（UK Antarctic Heritage Trust）負責保護這些歷史建築和文物，英國南極遺產信託基金會每年都會聘請員工，在11月至隔年3月到企鵝郵局就職。
據招募內容，他們正在尋找勤奮、上進的員工，此外，求職者必須能接受搬遷、能忍受企鵝排泄物的味道。工作內容主要負責處理郵件、出售郵票、管理骨董、經營小型紀念品店等，另外還有十分特別工作清點在洛克羅伊港棲息的1500隻企鵝，並清理牠們的糞便。
不過看似夢幻的工作，也有其辛苦之處。高迪爾島上沒有自來水可以淋浴或洗澡，也沒有沖水馬桶，上廁所極為不便。再加上島上溫度在0度以下，網路並未普及，可能與外界斷了聯繫。
不過曾在2019至2020年期間在企鵝郵局任職的多爾曼分享自身經驗，表示最先開始要習慣企鵝的味道，「大多數人可能不知道牠們有多臭」，另外工作其實超乎想像的多，每天工作時間可能有12小時，沒什麼休息及放鬆時間，島上生活也很辛苦，但即使如此，她也認為這份工作是值得的。
高迪爾島上沒有永久居民，只有約1500隻巴布亞企鵝。由於緯度十分靠近南極圈，從11月到3月的夏季，這裡幾乎總是白天。先前曾因為新冠肺炎疫情而暫停對外開放兩年。