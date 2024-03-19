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東京又傳麻疹案例！日20多歲男活動足跡曝　「二度就醫」才確診

▲日本一名男子沒有出國紀錄，但因為曾接觸一名麻疹患者因而確診。（圖／ingimage）
▲日本一名男子沒有出國紀錄，但因為曾接觸一名麻疹患者因而確診。（圖／ingimage）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本麻疹疫情迅速擴散，包含東京、大阪等地都傳出病例，今（19）東京都政府再度公布最新一名20多歲男子確診案例，當局稱該名男子起初並未在醫院確認感染麻疹，並於數日內分別前往東京多家餐廳用餐，直到再次就醫才被確診麻疹，因此專家呼籲大眾不要輕忽麻疹的嚴重性，強烈建議及早接種疫苗以保護自己及他人的健康。

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根據日媒《日本新聞網》、《朝日新聞》報導，東京都政府19日宣布，這名年齡約在20多歲的男子於10日出現發燒症狀後前往醫院就診，但醫師當時並未能確診出他感染了麻疹，直到數日後出現皮疹症狀再次就醫，才於18日確認感染麻疹，目前當局尚無法確定男子感染麻疹的來源，但東京都政府已經公開了他的活動蹤跡。

報導稱，該名男子2月底從東南亞返回日本，並於3月10日在新宿區的一家餐廳用餐，同月12日前往千代田區的一家速食店。目前他正在家中進行隔離療養並持續康復中，而這也是東京都今年第4例麻疹確診案例。

東京都政府也補充表示，今年3月一名20多歲的女性從大阪前往東京，確診感染了麻疹，以及另一名住在東京、年齡不到5歲的男童也確診感染了麻疹，不過這名20多歲男子感染麻疹的途徑與前述兩人並不相同。

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