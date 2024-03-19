金價回落！市場聚焦Fed決策　專家、外銀仍看好有望衝上2250美元

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不過，外匯專家李其展今（19）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，目前金價是高檔震盪，主要是美元越強，金價就會越弱，從3月8日美元轉強後，金價就開始從高點往下走，目前來看，要馬上再創新高有難度，若能守穩在這波低點2130美元之上，在2130至2190美元橫向盤整，就有利未來再攻高，若跌破季均線就可能開始轉向。接下來就要看周四美國聯準會（Fed）利率決策結果，是否釋出更多降息訊息，也是影響未來美元走勢的關鍵。
此外，瑞銀財富管理投資總監辦公室也指出，金價在創新高後，雖然短期回檔，但這並不意味著未來一年黃金不會進一步上漲，在美國Fed有望降息、各國央行及投資人買盤、地緣政治風險可能加劇之下，黃金仍是一種有效的對沖工具，瑞銀仍看好黃金每盎司有望來到2250美元，並建議價格回檔時，可擇時加碼，在多元化和平衡型美元投資組合中配置約5%的黃金。
不僅瑞銀看好金價，星展銀行（台灣）也認為，地緣政治衝擊仍將支撐金價走揚，加上市場對美國聯準會降息的預期，星展預估Fed今年7月起至年底會降息100個基點，美元走弱和黃金上漲都是事先反映投資人的預期心理，也看好金價年底有望上看2250美元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。