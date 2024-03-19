快訊／日本結束負利率政策　迎接自2007年以來首次升息

金價回落！市場聚焦Fed決策　專家、外銀仍看好有望衝上2250美元

▲國際金價自高點回落，不過，專家及外銀並不悲觀，在美今年可能降息及地緣政治風險仍在之下，金價還是有能再創新高，並上看2250美元。（圖／記者顏真真攝）
▲國際金價自高點回落，不過，專家及外銀並不悲觀，在美今年可能降息及地緣政治風險仍在之下，金價還是有能再創新高，並上看2250美元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

由於美國今（2024）年2月生產者物價指數（PPI）月、年增幅及上周請領失業金人數，全數高於市場預期．降低市場對美國聯準會（Fed）降息預期，美元指數轉強，尤其美國聯準會（Fed）將公布最新利率決策，關注是否釋出更多降息訊息，國際金價也持續回檔，但外銀及外匯專家對金價未來展望並不悲觀，認為還是有機會再創新高，包括星展銀行及瑞銀金價都上看2250美元。

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國際金價在衝破2190美元新高價後，受到美元指數持續於高檔震盪影響，加上本周包括美國聯準會在內等多國央行將公布利率決策，導致投資人退場觀望，金價持續震盪回落，今日甚至一度失守2150美元，下探2146,4美元，也讓市場對金價是否會再創新高有疑慮。

不過，外匯專家李其展今（19）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，目前金價是高檔震盪，主要是美元越強，金價就會越弱，從3月8日美元轉強後，金價就開始從高點往下走，目前來看，要馬上再創新高有難度，若能守穩在這波低點2130美元之上，在2130至2190美元橫向盤整，就有利未來再攻高，若跌破季均線就可能開始轉向。接下來就要看周四美國聯準會（Fed）利率決策結果，是否釋出更多降息訊息，也是影響未來美元走勢的關鍵。

此外，瑞銀財富管理投資總監辦公室也指出，金價在創新高後，雖然短期回檔，但這並不意味著未來一年黃金不會進一步上漲，在美國Fed有望降息、各國央行及投資人買盤、地緣政治風險可能加劇之下，黃金仍是一種有效的對沖工具，瑞銀仍看好黃金每盎司有望來到2250美元，並建議價格回檔時，可擇時加碼，在多元化和平衡型美元投資組合中配置約5%的黃金。

不僅瑞銀看好金價，星展銀行（台灣）也認為，地緣政治衝擊仍將支撐金價走揚，加上市場對美國聯準會降息的預期，星展預估Fed今年7月起至年底會降息100個基點，美元走弱和黃金上漲都是事先反映投資人的預期心理，也看好金價年底有望上看2250美元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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