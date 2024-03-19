橘爸唬籃／林書豪和國王「禁藥」風波　嚴重者斷送生涯、不可不慎

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當時，林書豪的經紀公司發表聲明表示，「非常感謝大家的關心，書豪以後在照顧自己身體這方面一定會更加小心謹慎。」
但如今林書豪去因為國王官方發布的一則影片而又爆出爭議，他去伊生診所打「靜脈雷射」，企圖修復足底筋膜炎傷勢，但卻因此誤用違反WADA（世界運動禁藥管制機構）規定之「靜脈雷射」（ILIB）療法。
靜脈雷射療法為中華民國衛福部合法療程，但在WADA規範未取得「治療用途豁免權（TUE）」情況下，目前還有使用上的疑慮。國王發出聲明道歉，並且表示「新北國王籃球隊醫療團隊對此次事件，醫療行為並無準確判斷，使得旗下球員誤用療法，損害其名聲與權益，後續將加強團隊教育。」但道歉不能解決事情，林書豪不但可能將面臨禁賽處分，還有可能「永不錄用」。
只能說國王球團這次太不小心了，也讓林書豪再次身陷輿論質疑之中，其實對於運動員來說，禁藥問題是不能碰的禁區，在抓得更為嚴格的田徑、舉重等項目，一些選手與此沾上邊，視情節嚴重性生涯永久禁賽都有可能，選手生涯很可能就毀於一旦，不可不慎。
過去在NBA，騎士隊Tristan Thompson也曾因藥檢被禁賽25場，林書豪這次因為看起來並非是他自己故意使用，而且國王球團也承認是自己判斷問題，「使得旗下球員誤用療法」，因此判罰不算太嚴厲，也算是不幸中的大幸。
但是，其實林書豪也因此原因而無法競爭MVP，要知道NBA很多個人獎項是和合約薪資、獎金掛勾的，林書豪這一季表現出色，外線投籃高於生涯水準，國王若最終能拿下例行賽第一，他拿下年度MVP的機會很高，結果現在一切都無緣了。
不過事實上林書豪自己和團隊在這方面也需要更加謹慎，雖然國王醫療團隊已經「背鍋」，但林書豪作為職業球員多年，這方面的經驗和相關知識也應該要讓他在此事上更有警覺，特別是在去年「無照針灸」事件發生後。
不經一事，不長一智。林書豪已經走到生涯尾聲了，若是因為如此滑稽的事情損害自己的風評、甚至是結束方式，豈不謬哉！
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