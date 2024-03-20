5年新增1.2萬停車位還不夠！中市推動共享車位 公部門先起步
台中市人口即將突破285萬人，車輛與停車需求不斷增加，中市府持續增設1.2萬個停車空間仍供不應求，近來積極推動「共享車位計畫」，與公、私部門及大專院校進行合作，初步已新增近3千停車位。台中市長盧秀燕表示，共享車位計畫將由公部門帶頭做起，先利用機關學校停車空間離峰時段，在不影響正常運作的前提下，鼓勵開放給民眾停車，未來再擴及私部門共同參與。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕指出，過去公、私部門基於場域管理的考量，通常不太願意將停車空間提供給他人使用，以防有人亂闖或衍生占用車位等問題，因此推動共享停車計畫的同時，也要做好相關管理機制，與各單位妥善溝通並排解問題，包含訂定相關罰則與停車費稅率，各項管理措施也需要市民共同支持。
交通局長葉昭甫表示，自2019年至2023年，5年來全市增設5,734席路邊小汽車格位，市府另投入近百億經費興建38場路外停車場，全部完工後可提供6,754席汽車格，6,485席機車格，合計12,488汽車格，讓民眾更方便停車。但依交通部統計網，設籍台中市的車輛數不斷增加，都市人口密集區仍有停車需求，因此推動共享車位是最佳解決方案，目前已有7期等12場辦公大樓、4所大專院校、10場市屬機關開放共享車位，合計提供2,962席汽車格。
交通局指出，台中市汽車格位以西屯、北屯及南屯為最多，車輛持有數以北屯、西屯及大里為最高。葉昭甫強調，「共享」是未來趨勢，讓有限的空間資源作最大利用，發揮潛在價值，因此由公部門帶頭推動共享車位，未來希望擴及私部門共同參與。目前交通局正辦理市立圖書館太平坪林分館共享停車場標案，預計今年3月下旬評選，5月完成行政作業程序，6月正式履約，以嘉惠太平地區民眾。