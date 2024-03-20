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脫北正妹逛台灣夜市！錢包不見「沒人理」超震驚　1原因直呼可惜

▲脫北正妹金西雅在台灣夜市弄丟錢包，結局卻讓她感到驚訝。（圖／取自Youtuber＠KT story）
▲脫北正妹金西雅在台灣夜市弄丟錢包，結局卻讓她感到驚訝。（圖／取自Youtuber＠KT story）

記者潘毅／綜合報導

夜市是許多國際觀光客來台灣必去的行程，不同國家的民眾也因為生長環境差異，對於夜市也會有不同的體悟。近期就有Youtube頻道邀請從北韓脫逃的正妹來台灣玩，還帶她前往台南知名的花園夜市，沒想到中途卻遇到突發狀況，將錢包弄丟了，而最終結果也讓她相當驚嚇：「沒人會拿走嗎？」

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台韓夫妻Youtuber「KT story」，頻道中常分享台灣與南韓的文化差異，近期他們邀請脫北正妹金西雅來台灣到處玩，最新影片中，金西雅前往台南知名的花園夜市遊玩，不但品嚐了地瓜球、骰子牛、大腸包小腸、蚵仔煎等等美食，還玩了空氣槍、撈金魚等等遊戲。

不過逛到一半時，金西雅突然驚覺，原本拿在手上的錢包不見了，讓她露出焦急的神情，開始回想起剛剛去過的行程，後來一行人決定回到剛離開的射擊遊戲攤位，結果成功在攤販的桌上尋回錢包，原來是因為禮物與錢包顏色太相近，才讓她忘了帶走錢包。

▲一段時間後，金西雅回到射擊攤位找到錢包。（圖／取自Youtuber＠KT story）
▲一段時間後，金西雅回到射擊攤位找到錢包。（圖／取自Youtuber＠KT story）
錢包失而復得也讓金西雅相當開心，但也表示：「可是更驚嚇的是，沒人會拿走嗎？大家對錢包都沒關心耶！一般去國外旅行常常東西不見吧，可是在這居然沒有被拿走」，在台灣「錢包放著沒人理」的情況，也再度讓金西雅的觀念被刷新。

▲金西雅對於錢包放著都沒人拿走的情況，感到相當訝異。（圖／取自Youtuber＠KT story）
▲金西雅對於錢包放著都沒人拿走的情況，感到相當訝異。（圖／取自Youtuber＠KT story）
後來金西雅到了一個販賣水果的小攤，老闆娘也熱情招待一行人試吃，甚至還大方多贈送一盒水果，讓她相當開心。最後金西雅對於這次逛台南夜市的體驗，也坦言：「很驚訝了，我腦海中以為的市場是賣衣服賣海鮮那種，結果好吃的美食很多，沒辦法都吃到很可惜，覺得很遺憾，以後還會想再來旅行」，她也提到，北韓的市場通常只賣必需品、生活用品、海鮮與肉，但台灣夜市還能坐著玩遊戲，真的是超棒的。

▲金西雅品嚐了地瓜球、骰子牛、大腸包小腸、蚵仔煎等等美食。（圖／取自Youtuber＠KT story）
▲金西雅品嚐了地瓜球、骰子牛、大腸包小腸、蚵仔煎等等美食。（圖／取自Youtuber＠KT story）
不少網友看完脫北正妹體驗台灣夜市的心得後，也紛紛大讚：「看西雅吃這麼高興，心情也跟著好起來」、「看到西雅逛台灣夜市像小孩子一樣開心，真可愛」、「台南人謝謝你帶他到花園夜市，其實花園夜市有很多好吃的料理，台南人對吃的是很挑嘴的這是真實的」、「台灣最美麗的風景是人真的不誇張」。

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