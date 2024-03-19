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北漂還輸二線中產！中國「縣城貴婦」消費力驚人　名牌紛紛拓點

▲中國二三線城市出現一群被稱為「縣城貴婦」的消費族群。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國二三線城市出現一群被稱為「縣城貴婦」的消費族群。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國經濟發展迅速，二三線城市的生活成本不斷攀升，當地更出現「縣城小貴婦」、「縣城中產」等具備足夠消費能力的族群吸引知名企業品牌擴點進駐，但隨著房地產市場低迷、地方債務擴張以及年輕人就業困難等，不論是承接政府標案或面臨轉型的民營企業都將面臨挑戰。

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近年來隨著中國政府推動基礎建設快速增長，過去被認為生活狀態比較安逸、舒適的二三線城市，如今有源源不斷的外來人口快速流入，日前還有網友在PTT發文討論喊出「就連三線城市都贏過台北」掀起熱議；不過當地在蓬勃發展的同時，也出現了「內卷」激烈的競爭狀況，同時許多在二三線城市靠基礎建設發家致富的「縣城中產」與「縣城貴婦」等族群也在中國網路討論當中爆紅。

《聯合早報》報導提到，有兩篇討論這類小鎮貴婦的「爆款文章」受到不少中國網友討論，這類「縣城貴婦」時常出現在中國民眾愛用的社群平台如抖音、小紅書中，她們裡不時可見手提名牌包、家住大別墅，但地理位置卻打卡在小縣城，尤其是在今年春節假期過後，不少返鄉的都市白領上班族發現，自己的消費水準竟然還遠不及同縣城出身的平輩。

兩篇文章分別提到自己「北漂10年，輸給了『縣城中產』」、「月薪2萬，不敢看『小鎮貴婦』的朋友圈」，並舉例自己在老家的閨蜜時不時就已購買金首飾、相約其他「小鎮貴婦」喝下午茶、做頭髮和出國旅遊，手腕上戴的鐲子標價更接近9萬元人民幣，就連生完小孩後請當地保姆月薪都還比北漂的自己還高，返鄉聚會一比較下來，二三線城市的同齡人生活還比這些在北上廣深面對加班、裁員壓力的過的充裕。

報導指出，這群「縣城貴婦」的誕生和中國地方政府的經濟模式，尤其是縣城主導的房地產、基礎建設等土木工程有關，包含拆遷、施工、綠化、建設等，只要出身有門路或地方政商家族往往能夠順利接到地方政府的標案，因此有許多「廠二代」具備父母或夫家的經濟支持。

另外，隨著建設發展的迅速增長，包含公務員、教師、醫生、銀行職員等群體的消費能力也出現迅速提升，許多消費品牌發現相較於趨於飽和的一線城市，這類縣城則是一片藍海，包含護膚品牌歐舒丹（L'Occitane）、瑜伽品牌lululemon等城市都會女性愛用品牌也瞄準縣城全職媽媽、小鎮貴婦進行銷售，而星巴克、海底撈也瞄準二三線城市擴點或選擇當地加盟商進行管理經營。

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