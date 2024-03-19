李亦伸專欄／圍剿Stephen Curry！尼克證明：勇士還不是真正強隊

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這場球如果不是Stephen Curry多次在尼克圍剿中賭博式出手，命中高難度進球，如果不是板凳後衛Chris Paul、Klay Thompson都有水準以上得分輸出，板凳中鋒Trayce Jackson-Davis超水準9投9中砍19分9籃板，勇士恐怕早就被尼克一波打爆。
勇士全場被尼克壓制，好像被套上筋箝咒，進攻困難難以脫困，兩個原因：
1、Stephen Curry全場遭到重重包夾、圍剿，尼克做了最完美示範。
只要掐住Stephen Curry，讓他持球困難、出手困難，利用各種包夾、圍剿迫使Stephen Curry陷入孤立，Curry只能更多勉強出手、單打、賭三分手氣，基本上就是要贏勇士的節奏。
2、勇士防守對位，問題還是很多。
尼克Jalen Brunson砍34分，NBA三年級後衛Miles McBride今年場均只有6.9分，但打勇士先發砍29分，三分球9投6中，全場13投9中，打出生涯最棒一場比賽。尼克鐵血防守專家Josh Hart除了死死陷住Stephen Curry，還打出10分11籃板11助攻大三元。
勇士不是疏於防守，而是「守不住」，尼克擺出「一鋒四衛」陣容，直接對位「勇士五小」，尼克身材更矮，但尼克防守打得更強硬，一對一對位、協防、包夾執行力強，充滿紀律性團隊防守，Stephen Curry在第三、四節有很長一段時間根本出不了手，甚至接不到球。
Miles McBride的爆發可能是偶然，但Jalen Brunson打爆每個對位，承擔各種壓力，為隊友創造更大空間。Josh Hart宛如全能戰士無所不在，尼克213公分中鋒Isaiah Hartenstein 13分10籃板4助攻，全場7投6中，同樣打出水準以上表現。
尼克用一鋒四衛先發困住Stephen Curry，打趴勇士，再採取各種圍剿、包夾堵住Stephen Curry，讓他很難帶動勇士進攻節奏，有效壓縮勇士場上空間，比賽就在尼克最喜歡的節奏中進行。
我原本認為勇士到了季後賽會變得更強大、更不同，但尼克用一場極為出色防守、對位，有效困住Stephen Curry，打穿勇士這套五小陣容攻防漏洞。
尼克vs.勇士，這場球是今年NBA經典好球。防守看尼克，神仙球看Jalen Brunson，勇士超級球星Stephen Curry在各種圍堵包夾下還是20投8中，砍27分5籃板5助攻，表現依舊搶眼，只是Curry一個人改變不了比賽，尼克狠狠掐住勇士咽喉，只要Stephen Curry接不到球，傳不出球，只能勉強單打出手賭各種手氣，勇士很難翻身。
除了拉防守，如何更多利用Chris Paul打擋拆，給Jonathan Kuminga在單邊有更多單打、突破空間，同時激發Andrew Wiggins積極性和突破攻擊籃框鬥性，勇士教練Steve Kerr接下來還有得忙。
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