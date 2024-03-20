詹皇盛讚「Curry和AI影響力最大」！改變籃壇：領先多少都不安全
誰是NBA史上最有影響力的球員？這是許多人熱衷討論的話題，不同於「GOAT」的辯論，前者更著重於該名球員對於籃壇的改變方面，而非球場統治力。對此洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James也給出自己的答案，他認為喬丹（Michael Jordan）的偉大毋需多言，但Stephen Curry和Allen Iverson是他見過的2名最有影響力的球員。
記者黃建霖/綜合報導
在這個討論展開前，JJ Redick在節目上提出了一個觀點，那就是他認為如今的比賽已和當年不一樣了，好像無論領先多少分都不安全，隨時都有可能被翻盤。對此James直指「罪魁禍首」就是那個2009年進入聯盟的淺膚色小子——Stephen Curry。
James對於Curry的得分爆發力感到驚嘆，並認為他的能力推動聯盟發生改變，「他（Curry）改變了整個情況，是他一手造成了『領先多少都不安全的』的情況，就像現在美式足球中的Patrick Mahomes（堪薩斯城酋長隊四分衛）一樣。」
「自從我觀看比賽以來，說到影響力、對籃球比賽影響最大——我們知道喬丹有多偉大——Steph和AI是我看過對比賽影響力最大的2個人。」LeBron James在JJ Redick的節目《Mind the Game》如此分析表示。
「Allen Iverson和Steph，他們都非常有親和力，孩子們會覺得自己可以成為他們，」James進一步解釋道，「他們是那些不被期望的球員，他們身材矮小，但他們克服了困難，AI標誌性的Crossover運球、玉米辮和臂套，因為Allen Iverson，現在每個人都戴臂套，無論面對什麼樣的情況，他都無懼地對抗比自己更高的人。」
「然後現在有Steph，他可以用不可思議的方式投籃，當你看到他們是如何去改變比賽時，你會認為他們就是最有影響力的兩個人，你每晚都想看他們打球。」James如此總結道。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁