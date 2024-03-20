PLG／鋼鐵人94:104輸領航猿！卡麥龍「開箱」　張伯維砍新高20分

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卡麥隆開箱還在適應 張伯維砍20分無用
總教練邱大宗表示，本場籃板球數差距過大為主要落敗原因，今日新洋將卡麥龍初登板，邱大宗認為團隊磨合仍在熟悉。另外也肯定本土球員的拚戰精神，接下來的訓練也希望能灌輸球員的卡位及籃板意識。
今日再破個人新高20分的張伯維，針對本場也提到籃板球的落差，以及最後雖落後雙位數，跟王律翔聯手追趕比分，他也說：「希望從防守做起，也知道鐵米在進攻端上的貢獻，所以防守端上就是盡力幫助他，互相彌補。」
比賽概況
本場比賽首節，施晉堯開賽不到三秒三分入網，接著陳又瑋利用空手跑位個人連續攻下7分，然接著被領航猿在外線取分，首節鋼鐵人以18:28落後。
第二節，鋼鐵人連同第一節末段已六分鐘未得分，鐵米強勢切入及籃下找到空檔連得7分解決得分乾旱期，施晉堯遠投近切樣樣來，帶領鋼鐵人打出一波17:2的攻勢，中場鋼鐵人以39:43落後。
下半場，領航猿打出一波12:5的攻勢，將比分拉開至雙位數，陳又瑋及鐵米接連跳出三分外圍開火，雙方你來我往，鋼鐵人也無法將比數拉近，鋼鐵人以64:74落後進入決勝節。
決勝節，張伯維供給鋼鐵人得分火力，幫助鋼鐵人吹起反攻的號角，鋼鐵人體力下滑回防不及，領航猿沃許本連續兩個爆扣，逼得鋼鐵人喊出暫停，張伯維再次跳出接管戰局，加上王律翔連續兩顆三分球，惜最後無法成功拉近比分，終場鋼鐵人以94:104輸球。