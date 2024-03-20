連「學術界戰狼」都被消失！矢板明夫嘆：不知道有誰能安全回中國

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64歲的胡士雲於江蘇省出生，畢業於北京大學中文系，1992年到大阪外國語大學任教中文，在日本曾撰寫多本書籍，日本學界稱他為中國方言專家，2015年出任神戶學院大學環球傳播學部教授。
胡士雲過去10年積極參與親中活動， 2018年出任「神戶華僑總會」理事一職，近年更發表反台獨與親中言論。2022年夏天，他以「西日本新華僑華人聯會會」會長的名義，發出聲明批評時任美國眾議院議長裴洛西訪台，指「裴洛西為一己私利，嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。其性質之惡劣，令人憤慨。」
矢板明夫19日在臉書上發文指出，胡士雲當時批評裴洛西的措辭之強烈，堪稱「學術界的戰狼」。中國的官媒也曾報導過胡士雲的愛國行徑。
矢板明夫表示，胡士雲的專業是中國方言，是研究「親屬稱謂」的權威。「我多年前就讀過他的論文。記得他把中國各地對父親的稱謂分成幾大類，分別是『父類』、『爹類』、『爺類』、『伯類』、『叔類』、『大類』等等。我才知道，在中國各地對父母的叫法不同，有叫爹的、有叫爺爺的、有叫伯伯的，而在安徽黃山附近則叫『官人』，在福建福州，則叫『哥哥』。讓我印象深刻的是，在中國國家主席習近平的家鄉陝西富平一帶，人們稱父親為『大大』。前些年，中國全國上下都管習近平叫『習大大』，在習近平聽來，就好像全國人民都在叫自己『爸爸』一樣。」
矢板明夫表示，「不知道是不是胡士雲的這些研究，在中國當局看來，算洩漏了什麼國家機密。」最後矢板明夫也無奈表示，「如果連胡士雲都要被中國拘捕的話，我真想不出，旅居外國的中國人之中，還有什麼人是可以安全回國的了。」
據《自由亞洲電台》，連同胡士雲在內，過去10年已有5名在日本的中國籍教授回國後被拘留、囚禁或失踪。2013年東洋學園大學教授回國後被拘留，半年後獲釋；2016年法政大學教授與立命館大學的中國籍教授回國後失踪；2019年居日30年的北海道教育大學教授袁克勤回國出席母親喪禮後亦下落不明，兩年後被起訴「間諜罪」，袁克勤認罪。