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連「學術界戰狼」都被消失！矢板明夫嘆：不知道有誰能安全回中國

▲神戶學院大學華裔教授胡士雲近日傳出去年夏天回中國後失蹤，至今已逾半年，其家屬擔心可能遭中共拘押。（圖／翻攝自微博）
▲神戶學院大學華裔教授胡士雲近日傳出去年夏天回中國後失蹤，至今已逾半年，其家屬擔心可能遭中共拘押。（圖／翻攝自微博）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來，旅日的中國籍教授接二連三發生回國後失踪事件，最新傳出本身是中國駐大阪領事外交顧問的神戶學院大學教授胡士雲，自去年夏天回中國後失蹤，至今已逾半年，胡士雲在日本的家人也無法和他取得聯繫，擔心他可能遭到中共當局拘押。對此，矢板明夫表示，「連胡士雲都要被中國拘捕的話，真想不出旅居海外的中國人有誰可以安全回國」。

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綜合媒體報導，旅日超過30多年的神戶學院大學教授胡士雲去年回中國後下落不明，神戶學院大學發言人稱，胡士雲於2023年暑假回國後失踪，胡教授居日本的家人稱未能聯絡他。校方一直向中國駐大阪領事薛劍尋求協助，但至今未有回覆。有日媒指出，胡士雲失蹤很可能與中國的「反間諜法」有關。

64歲的胡士雲於江蘇省出生，畢業於北京大學中文系，1992年到大阪外國語大學任教中文，在日本曾撰寫多本書籍，日本學界稱他為中國方言專家，2015年出任神戶學院大學環球傳播學部教授。

胡士雲過去10年積極參與親中活動， 2018年出任「神戶華僑總會」理事一職，近年更發表反台獨與親中言論。2022年夏天，他以「西日本新華僑華人聯會會」會長的名義，發出聲明批評時任美國眾議院議長裴洛西訪台，指「裴洛西為一己私利，嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。其性質之惡劣，令人憤慨。」

矢板明夫19日在臉書上發文指出，胡士雲當時批評裴洛西的措辭之強烈，堪稱「學術界的戰狼」。中國的官媒也曾報導過胡士雲的愛國行徑。

矢板明夫表示，胡士雲的專業是中國方言，是研究「親屬稱謂」的權威。「我多年前就讀過他的論文。記得他把中國各地對父親的稱謂分成幾大類，分別是『父類』、『爹類』、『爺類』、『伯類』、『叔類』、『大類』等等。我才知道，在中國各地對父母的叫法不同，有叫爹的、有叫爺爺的、有叫伯伯的，而在安徽黃山附近則叫『官人』，在福建福州，則叫『哥哥』。讓我印象深刻的是，在中國國家主席習近平的家鄉陝西富平一帶，人們稱父親為『大大』。前些年，中國全國上下都管習近平叫『習大大』，在習近平聽來，就好像全國人民都在叫自己『爸爸』一樣。」

矢板明夫表示，「不知道是不是胡士雲的這些研究，在中國當局看來，算洩漏了什麼國家機密。」最後矢板明夫也無奈表示，「如果連胡士雲都要被中國拘捕的話，我真想不出，旅居外國的中國人之中，還有什麼人是可以安全回國的了。」

據《自由亞洲電台》，連同胡士雲在內，過去10年已有5名在日本的中國籍教授回國後被拘留、囚禁或失踪。2013年東洋學園大學教授回國後被拘留，半年後獲釋；2016年法政大學教授與立命館大學的中國籍教授回國後失踪；2019年居日30年的北海道教育大學教授袁克勤回國出席母親喪禮後亦下落不明，兩年後被起訴「間諜罪」，袁克勤認罪。

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