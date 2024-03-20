快訊／日本結束負利率政策　迎接自2007年以來首次升息

AI熱潮未退！輝達「先蹲後跳」激勵　美股齊揚、標普創新高

▲美股主要指數週二（19日）紛紛收高，標普500指數收盤創歷史新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股主要指數週二（19日）紛紛收高，標普500指數收盤創歷史新高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著美國聯準會（Fed）利率決定將至，投資人等待聯準會政策會議決定，美債殖利率大幅下跌，週二（19日）美國主要指數紛紛收高，扭轉了當天早些時候的跌幅。道瓊收紅超過300點；標普500指數上漲0.56%，收盤創歷史新高；以科技股為主的那斯達克指數漲近0.4%。

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隨著輝達首次GTC大會召開，並宣布推出該公司新型人工智慧（AI）晶片，股價也「先蹲後跳」，上漲1.1%。輝達人工智慧服務器的主要供應商超微電腦（SMCI），因股票發行的消息而下跌約9%。由於人工智慧的熱情高漲，該股今年已上漲220%，並在週一被納入標普500指數。

美國投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）表示，「人工智慧革命還有很長的路要走，因此我們現在看到的任何下跌肯定都不會結束，只是對近期漲幅的一些小幅消化。」

投資者的注意力主要集中在19日早上開始、為期兩天的聯準會會議上，此次會議被視為股市的考驗，因為通膨數據意外削弱了對即將降息的押注。

20多名美國眾議員週二公開致信聯準會主席鮑爾，要求美國央行製定一份降息時間表，他們強調，目前過度緊縮的貨幣政策已導致有害的經濟後果。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）表示，「他們顯然還沒有準備好降息。他們需要更多的數據才能對通膨回到目標抱有信心，我預計他們今年將重申三次降息，因此這意味著第一次降息將在6月。」

加密貨幣方面，比特幣持續從近期歷史高點回落。比特幣代理MicroStrategy下降約5.7%。隨著比特幣飆升至歷史新高，該股在2024年上漲一倍多。加密貨幣相關公司Coinbase收跌3.96%。

美股道瓊指數上漲320.33點，或0.83%，收39,110.76點。

那斯達克指數上漲63.34點，或0.39%，收16,166.79點。

費城半導體指數下跌44.80點，或0.94%，收4,712.81點。

標普500指數上漲29.09點，或0.56%，收5,178.51點。

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