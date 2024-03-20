AI熱潮未退！輝達「先蹲後跳」激勵　美股齊揚、標普創新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）表示，「人工智慧革命還有很長的路要走，因此我們現在看到的任何下跌肯定都不會結束，只是對近期漲幅的一些小幅消化。」
投資者的注意力主要集中在19日早上開始、為期兩天的聯準會會議上，此次會議被視為股市的考驗，因為通膨數據意外削弱了對即將降息的押注。
20多名美國眾議員週二公開致信聯準會主席鮑爾，要求美國央行製定一份降息時間表，他們強調，目前過度緊縮的貨幣政策已導致有害的經濟後果。
穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）表示，「他們顯然還沒有準備好降息。他們需要更多的數據才能對通膨回到目標抱有信心，我預計他們今年將重申三次降息，因此這意味著第一次降息將在6月。」
加密貨幣方面，比特幣持續從近期歷史高點回落。比特幣代理MicroStrategy下降約5.7%。隨著比特幣飆升至歷史新高，該股在2024年上漲一倍多。加密貨幣相關公司Coinbase收跌3.96%。
美股道瓊指數上漲320.33點，或0.83%，收39,110.76點。
那斯達克指數上漲63.34點，或0.39%，收16,166.79點。
費城半導體指數下跌44.80點，或0.94%，收4,712.81點。
標普500指數上漲29.09點，或0.56%，收5,178.51點。