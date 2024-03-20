「小芸有空嗎」1訊息曝染色情案　監察院：陳宗彥疑受8次性招待

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王美玉等人經查，認定陳宗彥違失情節重大，在2月20日提案彈劾，但投票結果為2票成立、11票不成立，決定彈劾不成立。
監院近日通過調查報告，查案監委表示，陳宗彥2012年間擔任台南市政府新聞處長、2013年2月起擔任民政局長期間，曾協助酒店業者向台南市政府所屬相關機關關切「視聽歌唱場所變更使用工程」申請案。
另根據台南地檢署偵辦酒店業者妨害風化案件的監聽譯文、通訊軟體畫面截圖等卷證資料，顯示陳宗彥疑似在2012年、2013年間，共計8次接受酒店業者性招待。
查案監委指出，陳宗彥在監察院詢問時，坦承截圖通訊軟體圖貼是他本人，但否認他就是對話中的「陳董」，經查監聽譯文及微信聊天室翻拍畫面，「陳董」是任職市政府且協助縮短流程時間者，顯然是指當時擔任台南市民政局長的陳宗彥，因此陳宗彥辯稱「陳董不是我」，尚難採信。
監委也說，陳宗彥所詢的「小芸」，也在酒店會計記載的筆記本中出現3次，顯示「小芸」當時確在酒店工作。查案監委表示，監察院為取得與陳宗彥相關的直接證據，函請台南地檢署提供監聽譯文，但南檢函復因已重啟偵查而無法提供，因此會將調查所得移請台南地檢署併案調查，以釐清案情。