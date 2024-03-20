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快訊／感動到哭！媽祖真的來看小姊姊了　白沙屯媽駐駕秀傳15分鐘

▲媽祖鑾轎停駕在秀傳醫院門口（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2024.03.20）
▲媽祖鑾轎停駕在秀傳醫院門口（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2024.03.20）

記者顏幸如／彰化報導

28天前彰化縣伸港鄉陳姓3姊妹被休旅車撞飛，姊妹倆重傷昏迷，由於小姊妹都是白沙屯媽祖的信徒，醫院讓剛甦醒的姐姐在病房收看進香直播，媽祖鑾駕今早啟程後急行軍，於7點40分停駕在秀傳醫院門口，許多人見到這一幕，感動得熱淚盈眶。院方將小姊姊的衣服拿到鑾駕前，幫她祈福；媽祖在這裡停留長達15分鐘，在病房的陳家小姊姊，也透過院方的直播接受到的賜福。

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▲三樓病房護理長拿著陳家小姊姊的衣服，跪在鑾轎前祈福。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2024.03.20）
▲三樓病房護理長拿著陳家小姊姊的衣服，跪在鑾轎前祈福。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2024.03.20）
▲媽祖鑾轎穿越車水馬龍的省道台一線。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2024.03.19）
▲媽祖鑾轎穿越車水馬龍的省道台一線。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2024.03.20）
苗栗白沙屯拱天宮媽祖18日凌晨起駕，展開9天8夜的徒步進香活動，今年有近18萬信徒共襄盛舉，創下歷年新高，徒步進香今（20）日進入第3天，清晨5點從台中沙田興農公司起駕，於5點27分進入彰化，彰化縣長王惠美與警方在彰化與台中交接處的大度橋頭等待，迎接白沙屯媽祖的到來。

日前彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹被休旅車撞飛重傷昏迷，今天進入28天，10歲姊姊情況好轉，意識恢復清醒，可以聽懂醫師指令睜眼、眨眼，也能看卡通，但9歲妹妹仍重度昏迷。由於姊妹倆往年都會在白沙屯媽祖進香路途中參拜，醫護人員日前在加護病房詢問姊姊，「希望媽祖來看妳的話就眨眼」，她努力轉動眼球、眨了好幾下眼睛，令醫護人員大為振奮，許多信眾期待媽祖能為小姊妹加持賜福，紛紛在直播留言。

▲彰化縣長王惠美與警方在彰化與台中交接處的大度橋頭，迎接白沙屯媽祖。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2024.03.19）
▲彰化縣長王惠美與警方在彰化與台中交接處的大度橋頭，迎接白沙屯媽祖。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台，2024.03.20）
上午啟程後，媽祖鑾轎一路在台一線急行，7點30分抵達距離秀傳醫院300公尺的南瑤宮，信徒排成長列踜轎腳，白沙屯媽祖停留5分鐘後再度啟程。秀傳醫院在門口準備香案祈福，7點40分鑾駕接近秀傳醫院時突然左右搖擺，接著穿越車水馬龍的省道台一線，停駕在秀傳醫院門口，許多人見到這一幕，感動得熱淚盈眶，在病房的陳家小姊姊，也透過院方的直播接收到媽祖的賜福。

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