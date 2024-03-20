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必勝客又在調皮！新品「卡哇邦嘎披薩」員工傻眼：公司真的過分了

▲必勝客繼先前推出各種獵奇口味之後，這次再度出新招，推出「草仔粿披薩」，成品做成一隻烏龜的樣子。（圖/爆廢2公社）
▲必勝客繼先前推出各種獵奇口味之後，這次再度出新招，推出「草仔粿披薩」，成品做成一隻烏龜的樣子。（圖/爆廢2公社）

記者張嘉哲/綜合報導

知名披薩店「必勝客」每隔一段時間就會推出全新口味的披薩，來創造話題、吸引顧客，像是過去香菜豬血糕五更腸旺披薩、肉圓披薩以及完全沒料的芝心披薩等等，都引起不少討論。然而有網友發現，近日必勝客又將推出一款「芝心雙粿草仔龜披薩」，不僅口味特殊，也將披薩做成烏龜的模樣，讓大批網友感到新鮮，但卻讓店員超傻眼，上網抱怨「公司這次真的過分了」。

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一名網友在PTT貼文指出「那個常常玩食物的必勝客，這次又調皮推出草仔粿披薩了，口味特殊就算了，外觀還要做成一隻烏龜的樣子，到底要怎麼樣才能阻止必勝客？」只見貼出的照片，這款披薩名為「芝心雙粿草仔龜比薩」，內容物有芝心餅皮、萬丹紅豆餡，還有還有鹹香菜脯米草仔粿，不僅如此，外觀還是做成烏龜的樣子，在宣傳海報還打上「卡哇邦嘎」的標語，就是電影《忍者龜》的經典台詞，相當趣味。

▲必勝客即將推出最新款「草仔粿口味」披薩，還沒上市就先造成轟動，網友笑稱「義大利人真的要開戰打過來了」。（圖/PTT）
▲必勝客即將推出最新款「草仔粿口味」披薩，還沒上市就先造成轟動，網友笑稱「義大利人真的要開戰打過來了」。（圖/PTT）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「.....是配合媽祖遶境的口味嗎？」、「義大利人看到這種披薩真的要打過來了」、「這真的是在整死店員....以為進擊的巨人夠誇張了」、「是蠻有創意的啦」、「草仔粿的愛好者路過，感覺會不錯吃」、「這個綠色的外皮我感覺不行耶」。

必勝客新口味「草仔粿披薩」成品照曝光！店員傻眼怒吼：研發者自己來做看看

事實上，這幾天在臉書社團「靠北必勝客」專頁中，就有大批必勝客員工發文抱怨這款草仔粿披薩的製作過程非常繁瑣，紛紛出面批評公司「.....公司高層要不要自己來做看看，餐期要做這個烏龜知道多痛苦嗎？」、「研發者有想過門市人員的感受嗎？自己來做看看好不好、「花了10分鐘才做好的烏龜，只能說看起來像是被石頭砸死的青蛙......真的不是每個人都有藝術細胞」、「烏龜比巨人還要更誇張....研發再為自己的美工創意沾沾自喜，能為門市考慮一下嗎，做太醜還要被客訴真的傻眼」。

▲必勝客最新推出的「草仔粿口味」披薩成品，製作過程繁瑣，讓店員出面抱怨，認為公司沒有考慮員工的心情。（圖/爆廢2公社）
▲必勝客最新推出的「草仔粿口味」披薩成品，製作過程繁瑣，讓店員出面抱怨，認為公司沒有考慮員工的心情。（圖/爆廢2公社）
而網路上也已經有人貼出該款「草仔粿披薩」的完成品，真的把一個披薩做成烏龜的形狀，是利用草仔粿拼成烏龜的形狀，周圍疑似適用薯星星圍成龜殼，不過經過烘烤之後，讓烏龜變的有點像是青蛙或者是河童之類的，完全不難看出製作過程有多複雜。

必勝客新口味披薩超獵奇！去年愚人節「空心披薩」印象超深刻

必勝客出了名的經常推出獵奇的披薩口味，像是去年8月推出的《進擊的巨人》臉孔披薩，材料包括蟹肉棒、玉米筍、年糕、章魚塊等等，結果有顧客購買之後，發現烘烤之後，嘴巴的章魚塊燒焦的樣子，有點像滿嘴爛牙的香菸警示廣告，讓人哭笑不得。

▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，網友熱烈討論還原度，巨人的「亂牙齒」意外受到注目。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔披薩去年推出，網友熱烈討論還原度，巨人的「亂牙齒」意外受到注目。（圖／記者蕭涵云攝）
除此之外，去年的愚人節時，必勝客也推出一款「零傷害披薩」，主打只有芝心邊邊，中間完全沒有內餡，在社群上引起極大話題，不少喜愛芝心的民眾大讚「希望成為常駐商品」，不過後來官方仍然只有期間限定販售，是記者自己覺得近年最印象深刻的披薩口味之一，如今愚人節又將進，必勝客又再度推出該款「卡哇邦嘎草仔粿」的披薩口味，卻引發店員大抱怨，意外在新口味披薩還沒上架前就掀起討論。

▲必勝客無料披薩。（圖/記者張嘉哲攝）
▲必勝客去年愚人節推出的「無料披薩」，在當時引起廣大的話題討論。（圖/記者張嘉哲攝）

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