必勝客又在調皮！新品「卡哇邦嘎披薩」員工傻眼：公司真的過分了

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「.....是配合媽祖遶境的口味嗎？」、「義大利人看到這種披薩真的要打過來了」、「這真的是在整死店員....以為進擊的巨人夠誇張了」、「是蠻有創意的啦」、「草仔粿的愛好者路過，感覺會不錯吃」、「這個綠色的外皮我感覺不行耶」。
必勝客新口味「草仔粿披薩」成品照曝光！店員傻眼怒吼：研發者自己來做看看
事實上，這幾天在臉書社團「靠北必勝客」專頁中，就有大批必勝客員工發文抱怨這款草仔粿披薩的製作過程非常繁瑣，紛紛出面批評公司「.....公司高層要不要自己來做看看，餐期要做這個烏龜知道多痛苦嗎？」、「研發者有想過門市人員的感受嗎？自己來做看看好不好、「花了10分鐘才做好的烏龜，只能說看起來像是被石頭砸死的青蛙......真的不是每個人都有藝術細胞」、「烏龜比巨人還要更誇張....研發再為自己的美工創意沾沾自喜，能為門市考慮一下嗎，做太醜還要被客訴真的傻眼」。
而網路上也已經有人貼出該款「草仔粿披薩」的完成品，真的把一個披薩做成烏龜的形狀，是利用草仔粿拼成烏龜的形狀，周圍疑似適用薯星星圍成龜殼，不過經過烘烤之後，讓烏龜變的有點像是青蛙或者是河童之類的，完全不難看出製作過程有多複雜。
必勝客新口味披薩超獵奇！去年愚人節「空心披薩」印象超深刻
必勝客出了名的經常推出獵奇的披薩口味，像是去年8月推出的《進擊的巨人》臉孔披薩，材料包括蟹肉棒、玉米筍、年糕、章魚塊等等，結果有顧客購買之後，發現烘烤之後，嘴巴的章魚塊燒焦的樣子，有點像滿嘴爛牙的香菸警示廣告，讓人哭笑不得。
除此之外，去年的愚人節時，必勝客也推出一款「零傷害披薩」，主打只有芝心邊邊，中間完全沒有內餡，在社群上引起極大話題，不少喜愛芝心的民眾大讚「希望成為常駐商品」，不過後來官方仍然只有期間限定販售，是記者自己覺得近年最印象深刻的披薩口味之一，如今愚人節又將進，必勝客又再度推出該款「卡哇邦嘎草仔粿」的披薩口味，卻引發店員大抱怨，意外在新口味披薩還沒上架前就掀起討論。