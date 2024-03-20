汪小菲借1.7億白紙黑字 大S積蓄要不回來「嫁入豪門真是穩賠」
大S（徐熙媛）和汪小菲離婚2年多，金錢糾紛等家務事仍鬧得沸沸揚揚，大S 2022年公開汪小菲手寫借據，金額為2600萬元，沒想到，今（20）日被爆出2600萬元的單位不是新台幣，汪小菲欠前妻的債務高達1.7億元，至今尚未清償，大S當時怒吼：「嫁入豪門真是穩賠！」
記者楊穎軒／綜合報導
大S 2022年12月3日在粉專上傳一張翻拍借據的照片，汪小菲2018年10月親筆寫下向大S借款金額，「本人汪小菲向徐熙媛一共借款2600萬元，2000萬用於酒店投資、600萬用來周轉律師費，於2018年底全部還清，特立此據」，不過大S那時透露汪小菲只償還500萬元，開嗆：「嫁入豪門真是穩賠，現在祖宗18代都被誹謗！」
據《鏡週刊》報導，知情人士表示，其實汪小菲2600萬元的借款，幣別並非新台幣，而是1600萬元人民幣加上1000萬元港幣，加總起來再換算，總額超過1億元新台幣，且這筆錢是大S工作多年所存的資產，如今卻求償無門，針對前女婿積欠女兒上億元，徐媽黃春梅也證實此事，「欠錢是事實，今生不還來生還。」
而身為債務人的汪小菲，雖然是大陸餐飲業富商，實際上在台灣的資產不如外界想得如此雄厚，大S只好向中國大陸法院提告求償，但案件到現在還沒開過一次庭，讓大S索債之路遙遙無期。
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