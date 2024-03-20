谷辣斯成「法院認證小三」！王鴻薇怒揭惡狀：囂張跋扈、施壓元配

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總統府前發言人谷辣斯尤達卡（Kolas Yutaka）去年遭爆出與李姓隨扈不倫戀，介入別人婚姻，花蓮地院民事庭昨（19）日一審宣判，認為谷辣斯不法侵害李妻配偶關係的身分法益，情節重大，考量雙方經濟能力、社會地位等，判賠75萬元。國民黨立委王鴻薇昨晚在臉書直批，谷辣斯施壓、更侮辱周姓元配臨時取消的是烏龍記者會，反說自己被霸凌，惡人先告狀，態度囂張跋扈，如今成為法院認證的小三，正義不是不到，只是時候未到。
王鴻薇表示，谷辣斯遭爆出與李姓護衛不倫戀，介入別人婚姻，元配周女士輾轉聯絡到她，要開記者會控訴自己的委屈，然而周女士當天因為谷辣斯要求撤告，以及先生族人方面也不斷勸說，周女因壓力過大而決定臨時決定取消。
王鴻薇痛批，當時谷辣斯不但不檢討自己，反而說自己被霸凌，批評王鴻薇根本不認識周女士，更侮辱周女士的記者會是烏龍記者會，惡人先告狀，態度極度囂張跋扈。「我當天立刻出示周女士的民事起訴狀！」王鴻薇強調，也正因為當天周女士挺住壓力勇敢提告，今天才能伸張正義，讓谷辣斯成為法院認證的「小三」，她也必須賠償周女士受的傷害。
王鴻薇表示，谷辣斯身為公眾人物掌握媒體與話語權，元配的壓力與劣勢可想而知，感謝法院公正的判決，也讓我們能夠繼續對這個社會有所希望，「正義不是不到，只是時候未到！」