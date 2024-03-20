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319槍擊案呂秀蓮盼重啟調查　趙少康諷：一個死不瞑目的前副總統

▲前中廣董事長趙少康表示，「呂秀蓮可以說你們都不查，到時候我死的時候，墓碑上就要刻『一個死不瞑目的前副總統』」。（圖／資料照片）
▲前中廣董事長趙少康表示，「呂秀蓮可以說你們都不查，到時候我死的時候，墓碑上就要刻『一個死不瞑目的前副總統』」。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

319槍擊案已滿20周年，前副總統呂秀蓮身為當年受害者之一，昨（19）日前往立法院要求重啟調查，並拋出5問。中廣前董事長趙少康昨晚在政論節目《少康戰情室》中表示，「呂秀蓮可以說你們都不查，到時候我死的時候，墓碑上就要刻『一個死不瞑目的前副總統』」。

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一問侯友宜，全案尚未「認真」偵辦前，就定調「一槍兩彈」，如何排除沒有第二個凶手？二問，當陳總統同意你把當時各電視台的錄影帶，拷貝讓我來參考，協助你們辦案時，為何隔了三、四周遲遲不給？她再度要求時才拿到，且說了一句，「有人叫我不要拿出來」；請公開，那個人是誰？

第三，綽號「喇叭」的邱義仁，在319槍擊案後記者會上「神祕的一抹微笑」，當時是總統府祕書長的你，當正副總統都中彈，為何會掩不住笑了出來？雖然邱2021年接受前總統陳水扁節目專訪時，解釋當年「神祕微笑」是「有點尷尬」，顯然呂不認同。呂說，那「神祕的微笑」是全國同胞共同的疑慮。

呂秀蓮又問，「好朋友陳菊在國家人權委員會成立不久，親自拜訪你，你指定專案小組重辦319，好像3年多過去了，從來沒有接到監察院任何人告訴我進展，或請我去做說明，我所有文件都交過去了，不然請你退還， 或請你說明。」

最後一問則是李昌鈺，她質疑李的測量，忽略她因之前受傷不得不坐高腳椅，且下面還墊著兩層礦泉水紙箱，以至於膝蓋保護了胸膛，李是否應該說清楚。

對呂秀蓮的懷疑。中廣前董事長趙少康昨晚在政論節目《少康戰情室》中表示，「現在唯一大概能出來伸冤、喊冤的就呂秀蓮，她覺得很冤枉；陳水扁不可能，他是得利者，其他人也沒有什麼立場身份，連、宋大概也沒有，而且呂秀蓮是贏了，還幹了4年副總統」。

趙少康說，「所以唯一能夠出來大聲疾呼、要求真相的就是呂秀蓮，呂秀蓮可以說你們都不查，到時候我死的時候，墓碑上就要刻『一個死不瞑目的前副總統』」。

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