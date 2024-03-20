天氣預報／冷氣團急凍8.9度！明晨迎最後一波低溫 週末狂飆35度
今（20）日春分，受到大陸冷氣團影響，各地清晨都偏冷，全台最低溫落在基隆七堵的攝氏8.9度，天氣風險公司分析師李至晟指出，今天白天氣溫快速回升，但入夜又馬上降溫，明（21）日清晨，還會有一波低溫，隨後冷氣團減弱，一路回暖到週末，週末在中南部甚至有機會出現攝氏35度的高溫。
記者張志浩／綜合報導
李至晟說明，今天環境偏乾，清晨低溫結束後，白天隨著充足的陽光，氣溫很快上升，北部高溫大概在攝氏18至20度，中南部可達攝氏25度或以上，今天氣溫分佈上，北部攝氏13至17度、中部攝氏16至22度、南部攝氏19至27度、花東攝氏17至21度。
今天入夜之後氣溫快速下降，今晚至明晨，還有一次低溫發生，北台灣要再留意攝氏10度以下低溫，中央氣象署也針對北北基發布「低溫特報」。李至晟表示，明天白天起冷氣團減弱，北台灣週五（3/22）回升到攝氏25度，週日至下週一（3/24至3/25）有機會出現攝氏30度以上的氣溫，中南部內陸地區，則可能接近攝氏35度。
預計下波鋒面會在下週二（3/26）通過，但僅中北部有少量降雨，後續東北季風短暫增強，西半部天氣恢復穩定，北部，東半部陰雨，低溫大約落在攝氏15至16度，並不會達到冷氣團標準。