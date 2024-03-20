張蘭吃大S血饅頭！徐媽情緒崩潰 哭求：別靠抖音賺錢、掩蓋真相
大S（徐熙媛）日前到小S公公許慶祥靈堂致哀，穿搭不僅被兩岸酸民大作文章，前婆婆張蘭沒放過蹭熱度機會，勾著男助理模仿大S和具俊曄奔喪的畫面，被大陸人轟「自毀正能量女企業家人設」，連兒子汪小菲也曾經說「請各位直播的人不要再吃人血饅頭了」，疑似暗批母親。對此，徐媽黃春梅近日提及此事忍不住淚崩，「希望人要有好的人性，而不只是靠抖音賺錢，真相反而被謊言掩蓋。」
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，對於張蘭所作所為，徐媽感嘆，自己年紀大不懂抖音，其實心裡非常委屈，「還好我的心臟還行，不然現在可能已經沒有S媽了」，講到全家人長期因為謠言遭受網路暴力，徐媽突然情緒崩潰，哭說徐家人始終希望帶給大家快樂，怎料，卻成為他人口中的笑話：「其他人的諷刺、謊言反而讓真正的真相被掩蓋，我們還能支撐到現在，是希望老天有天能還我們公道。」
張蘭過去不只一次消費大S，月初大S赴親家許慶祥靈堂捻香，黑色洋裝被鎂光燈照射不慎透出淺色內衣，張蘭見獵心喜，直播帶貨時模仿大S奔喪的衣著，兜售內衣和胸貼，還大言不慚說自己當時因為生病才沒即時蹭到流量，「那天夜裡怎麼也沒爬起來，那絕對不能放過啊！」離譜行徑連大陸網友也看不下去，不停洗版痛罵。
而張蘭為自己辯駁，回擊網友罵她追殺前媳婦大S，全是瞎說一頓，「咱們不是老鼠過街，只是盡職盡責給大家帶來好物！」反問：「我有什麼模仿誰？咱們網路不是法外之地，女神節（指婦女節）的用品蘭姐必須盡職盡責盡心的去帶給大家，這就是我的職責，寶寶，你們有一個正心就OK，覺得蘭姐是正的你們就支持，不要被黑粉帶偏了！」認為穿內衣是親力親為示範，遭到過度解讀，否認諷刺大S。
※【NOWnews 今日新聞
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