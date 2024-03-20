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大谷翔平超越日韓情仇！大秀韓文跟球迷預告「道奇隊Fighting」

▲洛杉磯道奇球星大谷翔平，超越日韓情仇！用韓文跟球迷預告「在首爾開始球季」。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇球星大谷翔平，超越日韓情仇！用韓文跟球迷預告「在首爾開始球季」。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

去年才拿下MVP的道奇隊超級巨星大谷翔平，今（20）日將在首爾海外賽大展身手，尤其這是大聯盟第一次在韓國「巨蛋」舉行海外開幕戰，格外受到注目，大谷翔平不但讓韓國球迷如癡如醉，他帶著妻子田中真美子也大受歡迎，兩人在高尺巨蛋，一個在場內，一個在場外都很有人氣，而大谷翔平也用韓文寫下「今天晚上在首爾開季，很快就可以看到大家！道奇隊Fighting(韓文：加油的意思）」，十分接地氣外，大谷也的確讓日韓過去的民族情仇少了幾分煙硝味。

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大谷難得用韓文寫下文字，並且他也在出發前，用韓文寫下「迫不及待」，這並非大谷翔平本來就會韓文，而是他知道利用這樣的方式，可以讓球迷真正被感動，關注棒球。

日韓情仇，越優秀越被噓

還記得過去日本球員到韓國打比賽，或是日本跟韓國在經典賽的對戰，太極虎利用「插國旗」宣示主權，利用棒球，來撫慰過去被日本殖民統治的不堪歷史，甚至想辦法「去日化」，連鈴木一朗的發言都被視為挑釁。

▲2006年經典賽日本隊鈴木一朗，幫助日本拿下首屆冠軍。（圖／美聯社）
▲2006年經典賽日本隊鈴木一朗，幫助日本拿下首屆冠軍。（圖／美聯社）
2006年2月23日，韓國媒體《東亞日報》刊出「我會讓對方感到未來30年內絕對無法戰勝日本隊」的發言，對象就是鈴木一朗，他不管是在日本、韓國、亞洲還是全世界都是MVP身手，但遇到民族情感，鈴木一朗罕見的發言，也讓韓國媒體警戒。

▲2006年經典賽上，韓國隊就曾因插旗舉動，惹怒日本球星鈴木一朗，讓他在休息室裡憤怒大吼。（圖／美聯社／達志影像）
▲2006年經典賽上，韓國隊就曾因插旗舉動，惹怒日本球星鈴木一朗，讓他在休息室裡憤怒大吼。（圖／美聯社／達志影像）
18年前的經典賽，是首屆賽事，韓國隊在擊敗日本隊後，在投手丘上插上韓國國旗，這一點也惹怒日本隊，日本隊最後擊敗韓國，拿下冠軍。

大谷翔平超越日韓情仇、為何？

比起一朗的發言，大谷翔平從出生到現在，已經是不同世代的球員，雖然大谷還是保有日本球員的個性與良好傳統文化，十分尊敬前輩等，但他跟以前的日本球員不一樣，大谷被認為是「世界級」選手，尤其在大谷多次表達，希望整個亞洲球員都可以實力提升的發言後，大谷在韓國球迷心中，已經博取好感。

你可以說，「大谷很假」，但大谷並未刻意要淡化日韓之間的民族情仇，他在經典賽對韓國隊依舊會怒目相視，被丟到觸身球也會不滿，但是他對棒球的「真摯」情感，也讓韓國球迷「崇拜」。

▲日本隊經典賽二刀流好手大谷翔平，對韓國隊依舊不手軟。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊經典賽二刀流好手大谷翔平，對韓國隊依舊不手軟。（圖／美聯社／達志影像）
亞洲文化中，「勝者為王」，尤其在棒球世界中，尊敬對手也是很重要的一部份，「即便打不過你，也要跟你身上學到東西」，大谷翔平這次來韓國，不但訓練、比賽等，都會刺激到韓國棒球文化，從這次比賽前，高尺巨蛋刻意整修，加上為了大谷維安升級，以及請出韓國隊跟大谷所屬道奇隊交手等等，大谷在最紅的時候，選擇把自己的一切獻給亞洲、韓國，也讓韓國球迷感受到他真誠的一面。

大谷熱潮從美國紅回亞洲

其實不是只有韓國，亞洲各國球迷都很熱愛大谷，從他多次提到台灣、韓國，還有跟陽岱鋼等球員的好感情來看，大谷翔平私底下應該也很對台灣有好感，甚至他在之前12強賽來過，也知道台灣棒球文化。

▲大谷翔平夫婦抵達韓國，日媒報導現場湧入600多位粉絲、20多家電視台接機。（圖／美聯社／達志影像)
▲大谷翔平夫婦抵達韓國，日媒報導現場湧入600多位粉絲、20多家電視台接機。（圖／美聯社／達志影像)
大谷不但有機會未來成為日本隊的主力戰將，他也有機會成為日本隊各國「親善棒球大使」，這輩子都有機會推廣棒球，並且超越民族情感的喜愛。

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