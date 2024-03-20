「韓國瑜的風來了！」名嘴曝他當立法院長2大勝利　民眾黨該擔憂

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對此，吳子嘉昨在政論節目《關鍵時刻》中提到，成功的政治人物要建立在有意義的勝利上，並舉出韓國瑜擔任立法院長後的2大勝利。首先，韓國瑜出任立法院長以來，首先遇到的是傅崑萁的挑戰，包括召委讓出、與民眾黨合作等事，都被韓有效阻擋，也因此確定了韓國瑜在國民黨內的主導權。
韓國瑜的第二個勝利，則是面對民進黨的挑戰，吳子嘉指出，韓國瑜並沒有花很大力氣去對付民進黨，而是碰到民進黨酒囊飯袋、飯桶，創造了韓的成功。吳子嘉提及近日總質詢的風波，點名民進黨立委洪申翰帶頭闖禍，把民進黨格調從本質上破壞，讓韓輕鬆收割一切成果，並創造韓的巨大成就，確定韓在立法院長的地位。吳子嘉直言，韓國瑜的風來了，且運氣很好。
政論節目《新聞面對面》主持人謝震武昨晚則問，「韓國瑜這陣子的表現，哪一段會在年輕人有這麼高的支持度？」節目來賓、台北市議員鍾小平回，就是戮力從公，時事評論員黃益中認為，總務處是一個殺傷力很重的事情，打貪、揭弊藍綠都在意；媒體人尚毅夫則說，「然後講話還依然幽默、依然好笑」。
謝震武接著問「現在很難告訴我韓國瑜的未來只到立法院？」尚毅夫坦言，「不可測」，其實韓國瑜的滿意度令他非常訝異，有人說他是政壇上面罕見的奇蹟，「請問他選總統最痛恨他的是年輕人，現在是年輕人對他滿意度之高，這個人真得太不可測了」。
至於被問及「接下來國民黨就要靠韓國瑜跟民眾黨主席柯文哲、黨團總召黃國昌搶年輕票？」尚毅夫分析，柯文哲最近好像都沒講韓國瑜一句話，黃國昌說協商尊重院長裁示，很少看到黃一個人畢恭畢敬，韓國瑜持續下去4年，「我真的覺得民眾黨該擔憂」。