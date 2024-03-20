貪污106億元！越南知名房地產大亨杜英勇遭逮 詐騙6630名投資者
越南知名房地產大亨杜英勇昨（19）日因被控在一宗總值3.55億美元（約新台幣106.5億元）的詐騙投資案中，騙取數千名投資者的錢財而遭逮捕，這也成為越南政府對商業領袖的最新一起刑事案件。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合越南媒體報導，專門發展豪華辦公樓和公寓的新皇明集團董事長杜英勇週二在河內與其兒子杜昊玥及另外13人因欺詐罪名受審，他們被指控向6630名投資者出售債券時非法獲取3.55億美元，而這些投資者都能出席法院審訊，預計耗時三週。
數千人接受了邀請並湧入河內人民法院，因此法院內設立了一個裝有閉路電視的大型觀看區，讓受害者能夠觀看審訊過程。
截至目前為止，由於房地產項目停滯和新冠疫情大流行的影響，新皇明集團已負債約8.1億美元，被告出售債券以籌集資金，向投資者承諾高額回報，但挪用了籌集的3.55 億美元。
事發後父子倆已向受影響各方償還了3.55億美元的賠償金，迄今已有超過1000名受害者向法院提交信件，請求對被告從寬處理。
越南政府近幾年大動作打擊貪腐，自2021年以來已有4400人在超過1700中案件中被控，許多著名貪官和資深商界人士都未倖免。