蔡英文520前登太平島？吳釗燮：中非爭議凶險、主權無庸置疑
太平島碼頭近日整修完成，國民黨立委呼籲蔡英文總統卸任前登島，宣示主權，且依照慣例，歷任總統卸任前都會登島宣示主權；國民黨立委馬文君昨也排定5月16日考察太平島。對此，外交部長吳釗燮今（20）日強調，太平島無庸置疑是中華民國主權，我國對太平島政策一直沒變，改變的是南海局勢。至於馬文君排定登島，他則表示，有疑慮但尊重立委職權。他也提醒，台灣必須思考提倡以和平解決南海爭端，而不是讓人認為我們在製造麻煩。
記者邱新博／台北報導
立法院外交國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮到立法院做業務報告並備質詢。吳釗燮強調，「太平島毋庸置疑一直是我們主權，政府也會持續捍衛主權」，從2016年7月19日開始，政府就已經宣布對南海政策，就是希望以和平方式解決歧異並共同開發，共同維護南海周邊相關資源，我國政策未曾改變，但改變的是南海局勢。
吳釗燮指出，近日中共與菲律賓間爭議愈來愈凶險，甚至有菲國海巡人員受傷，除了中菲之間爭議，中共已在太平島周邊3個島礁建立起軍事基地，且都離我國太平島非常近，這種情形需要納入整體考量。因此台灣必須思考，如何在目前爭議不斷升高情形下，提倡以和平方式解決南海爭端，「而不是讓人認為我們又在製造困難。」
媒體問道，馬文君昨排定考察登島一事，吳釗燮回覆，若有立委選擇某時間點登島，雖然有點疑慮，但這也是委員行使立法權。