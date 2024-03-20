李千娜下個月臨盆！血壓驟降到40急送醫 唱尾牙快暈倒嚇壞黃尚禾
女星李千娜雙喜臨門，去年10月與演員男友黃尚禾登記結婚，驚喜宣布懷孕喜訊，預計下個月臨盆，迎接生命中的第三胎誕生。她身材纖細手長腳長，完全看不出孕肚，還為了新專輯努力宣傳跑通告，堪稱是最強孕婦，不過她近日受訪，坦承過年前唱尾牙差點暈倒，血壓驟降到只剩40，緊急叫救護車送醫才沒事，一度把老公黃尚禾嚇壞了，讓人相當心疼。
記者江芷稜／綜合報導
相隔20年再度懷孕，李千娜外型依舊亮麗，她透露體重胖了14公斤，身體出現極度不適症狀，時常會不斷嘔吐、頭暈，平時非常能夠忍耐，過年前參加尾牙時覺得自己撐不住，表演完後立刻叫救護車送醫，驚覺血壓掉到僅剩40，送往急診吊點滴才緩和。
不僅如此，李千娜懷孕期間對辛香料、蔥薑蒜味道很敏感，就連肉類也碰不得，全身容易過敏發癢，還好老公黃尚禾是神隊友，每天都會細心為她準備早餐、水果，是個非常貼心的暖男。結婚即將滿半年，兩人欣喜迎接新生兒的到來，加上工作滿檔，對於婚禮尚未有詳細規劃，她表示不計較舉辦婚禮形式，只要是跟喜歡的人什麼都好，洋溢著新婚人妻的幸福感。
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