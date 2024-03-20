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全聯店員凍未條了！爆料「客人連續鬧2天」　原因曝光婆媽超尷尬

▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖／記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心因為營業時間長，加上生鮮雜貨、日常用品應有盡有，成為許多上班族以及婆媽買菜的首選之地。然而，常常去全聯消費的人都知道，只要消費滿一定金額之後，就會有「印花點數」可以集點，通常這個點數能拿來免費兌換贈品，或者是加價購其他高單價的商品，是不少婆媽的小確幸。然而，近日卻出現「保鮮盒之亂」，表示全聯無端自己把活動提前結束，讓店員受不了出面爆料已經被鬧了2天，但公司以及門市明明就有公告，引起熱烈討論。

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一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「辛苦集滿了三張貼紙，才發現居然不能換！超商也不會搞提早結束換購吧！」只見貼出的照片，是全聯一檔「印花點數」的活動公告，一款密封保鮮盒可以用點數免費換購，但因為數量有限，且已經快要額滿，官方原訂活動在21日才結束，變成提前至3月14日，讓3月18日前往兌換、手上握有150張印花貼紙的民眾撲空，感到相當氣憤。

▲網友分享自己去全聯要換購密封保鮮盒，結果突然驚間店內公告只換到3月14日，讓她感到相當錯愕。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲網友分享自己去全聯要換購密封保鮮盒，結果突然驚見店內公告只換到3月14日，讓她感到相當錯愕。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少婆媽恍然大悟，也同樣是手上還有一堆貼紙沒換到的苦主「......我今天去換也說不能換了」、「現在才看到這公告，本來今天要去換的」、「一直以為是到21日....我也有80點」、「什麼？已經結束了嗎？我還有一張還沒換耶」、「我也集了2張，也没換到免費密封罐，只換到密封袋而已.....」。

店員連續遭客人轟炸5天！全聯「早有公告」尷尬了

根據全聯官網顯示，這款「密封保鮮盒」的活動是從去年11月24日所推出，活動原本預期到3月21日，其中最受歡迎的就是以40點「印花點數」可以免費換的小型保鮮盒，活動雖然還沒截止，不過因為有限量的關係，加上兌換數量已經快達標，全聯老早在3月8日就發出公告表示兌換至3月14日截止，要民眾早點把握機會，甚至門市也都有貼出公告，結果仍然有許多民眾錯過公告資訊。

▲全聯去年底推出跟瑞康屋的聯名集點活動，該款密封保鮮盒可以用40點印花點數免費兌換，相當熱門。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯去年底推出跟瑞康屋的聯名集點活動，該款密封保鮮盒可以用40點印花點數免費兌換，相當熱門。（圖/我愛全聯好物老實說）
店員無奈的表示「大家要去砲轟公司真的沒差，但真的拜託不要欺負我們一線倒霉的收銀員，我這兩天已經被轟到快瘋了」、「連續五天都有客人來鬧，就說停止兌換了，一直說明明換到21號，就是有人沒在看公告煩死了」、「我那時候就跟同事說一定有人不會看公告，然後來無理取鬧，果然這幾天一堆人還來問」。

內行婆媽掃進免費贈品！全聯點數兌換商品攻略

首先，大家要先了解能在全聯使用的點數大致分為三種，一種是「實體的印花點數」、支付系統上的「生鮮印花積分」以及支付系統上的「福利點數」，前兩者因應不同的檔期，都可以加價、免費換購贈品；而福利點去則是消費的時候，可以用10點來折抵1元。

▲民眾可以使用PXpay的APP查看全聯許多全新資訊，還有包括集點可以兌換的檔期活動，都可以在上面非常清楚看到資訊。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲民眾可以使用PXpay的APP查看全聯許多全新資訊，還有包括集點可以兌換的檔期活動，都可以在上面非常清楚看到資訊。（圖/記者張嘉哲合成）
那麼怎麼樣才不會錯過兌換贈品的時間點呢？《NOWnews》記者建議大家還是多多注意PXpay、全支付上的各種資訊，其實APP非常的好用也很方便，上面資訊都會相當完整，其次就是加入LINE的官方帳號，最新消息都會收到推播，最後則是注意店內的櫃檯、門口是否有最新公告。另外則是如果該檔活動有自己想要的東西，只要集點完成就立刻前往兌換，不要想要等到活動最後一刻才兌換，這種免費限量商品的東西，企業以及商家一直以來都保持「最終解釋權」，商品兌換達標能提早結束活動也是很正常的事情哦！

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