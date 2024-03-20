00939上市爆大量！10大成分股很給力全漲 進場申購的都有賺
申購超夯的統一台灣高息動能（00939）今（20）日正式掛牌上市，空降ETF規模第6大，開盤直直衝！掛牌12分鐘就爆20萬張大量，成為台股成交王寶座，股價來到15.31元，9點45分總量來到37萬張，而00939的10大成分股也紛紛起漲齊慶賀。不只00939爆大單，群益台灣精選高息00919、復華台灣科技優息00929也爆大量，一度拿下成交量排行前三。
記者許家禎／台北報導
統一台灣高息動能（00939）今日正式掛牌上市， 根據統一投信官網19日最新公告，統一台灣高息動能規模為535.14億元、淨值為15.11元，表示有進場申購的投資人目前全數都有賺錢。
而今日00939開盤大漲，12分鐘就爆20萬張大量，股價來到15.31元，9點45分總量來到37萬張，前10大成分股也紛紛慶賀起漲，像是長榮早盤漲近4%，力成、京元電漲3%，緯穎、群光、聯詠漲2%，大聯大、聯發科、健鼎、緯創漲1%以上。
00939採月月配，且目前台灣高股息ETF的領息時間大多落在「月中」，00939則將領息時間訂在「月底」，讓投資人可以自組「股息雙周配」的投資組合，讓投資人的現金流擁有更高度的彈性，再加上發行價15元，一張只要1萬5千元相對親民，因此申購期間引發熱潮，也帶動00940募集動能，而今日00939掛牌爆量，群益台灣精選高息00919、復華台灣科技優息00929也爆大量，一度成為台股成交量前三名。