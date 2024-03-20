蕭美琴赴捷克遭中國抗議 吳釗燮：中共不抗議好像不正常
副總統當選人蕭美琴3月上旬遭媒體指出低調訪美，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）昨在社群平台X上發布與蕭美琴談話的照片，透露在捷克與蕭美琴會晤，此會晤也引發中國抗議。對此，外交部長吳釗燮今（20）日表示，中共這種抗議是無效的，「若中共生氣了，就像我們做對了」。
記者邱新博／台北報導
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）昨在社群平台X上發布與蕭美琴談話的照片，透露在捷克與蕭美琴會晤。外交部表示，副總統當選人蕭美琴訪問捷克式受到捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）的邀請前往訪問並發表演講，並在就職之前與友人交換意見、互動交流，此舉也引發中共抗議。
立法院外交國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮進行業務簡報及備質詢，會前接受媒體聯訪。吳釗燮表示，中共這種抗議是無效的，蕭美琴是受到歐洲智庫邀請，到歐洲演講等，中共無論是他到歐洲或是歐洲友人來台等，都會抗議，好像不抗議就不太正常。
吳釗燮說，「也有美國人說，若中共生氣了，就像我們做對了。」目前狀況就是蕭美琴在就任前，還有一定自由度，也希望在正式就任前，若還有友人願意邀請她，也會協助安排。