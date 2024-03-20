正妹直播主「忘開濾鏡大翻車」！放送老態模樣　對比照超嚇人

(G)I-DLE舒華才爆身體不適！驚喜現身紐西蘭　同框陳柏霖錄新台綜

▲南韓大勢女團(G)I-DLE台灣成員葉舒華日前才爆身體不適返台休養，近期被粉絲目擊野生現身在紐西蘭，與陳柏霖同框錄製新台綜《出去一下What a trip》。（圖／(G)I-DLE官方臉書、NOWnews今日新聞）
▲南韓大勢女團(G)I-DLE台灣成員葉舒華日前才爆身體不適返台休養，近期被粉絲目擊野生現身在紐西蘭，與陳柏霖同框錄製新台綜《出去一下What a trip》。（圖／(G)I-DLE官方臉書、NOWnews今日新聞）

記者張一笙／綜合報導

以一首〈Queencard〉火遍全世界的南韓大勢女團(G)I-DLE近日回歸，但台灣籍成員葉舒華卻爆出因身體不適，2月開始就暫停所有行程，讓不少粉絲十分擔心。近日，有粉絲分享在紐西蘭巧遇葉舒華，旁邊還有男星陳柏霖，2人同框手持攝影機，疑似正在錄製陳柏霖的新綜藝節目。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲(G)I-DLE IG台灣成員舒華在上週六（2／3），因身體不適，缺席粉絲見面會與音樂節目訪談環節，令許多歌迷十分擔心。（圖／(G)I-DLE IG）
▲舒華在2月3日因身體不適，缺席粉絲見面會與音樂節目訪談環節，令許多歌迷十分擔心。（圖／(G)I-DLE IG）
有粉絲分享在紐西蘭巧遇陳柏霖與舒華一同現身紐西蘭，疑似是在錄製陳柏霖與黃宣共同主持的新節目《出去一下What a trip》。舒華2月初被爆出身體不適返台休養，一舉一動都是粉絲關注的焦點，因此舒華這次現身紐西蘭錄製節目，粉絲們都對於她的健康十分關心。

▲舒華（左圖左2）野生現身紐西蘭與陳柏霖（左圖左1）同框，錄製新節目。（圖／翻攝自微博）
▲舒華（左圖左2）野生現身紐西蘭與陳柏霖（左圖左1）同框，錄製新節目。（圖／翻攝自微博）
事實上，舒華在VLIVE直播上不但活潑敢言還時常素顏入鏡，嗆辣直爽的風格深受粉絲們喜愛，如今又傳出她參與台灣綜藝節目，不少粉絲都非常期待她在節目中的表現。

▲關於舒華的5件事，16歲從華岡藝校休學，當練習生2年就出道組成女團(G)I-DLE。（圖／舒華IG）
▲舒華在直播上嗆辣直接的個性，讓不少粉絲都十分期待她在綜藝節目上的表現。（圖／翻攝自舒華IG）
舒華近期除了在事業上有新的突破，所屬團體(G)I-DLE回歸專輯《2》收錄的歌曲〈Fate〉，也意外在專輯發行1個多月後排名迅速飆升，於昨（18）日霸榜南韓各大音源榜第一位。此曲由隊長田小娟作詞作曲，用詼諧有趣的歌詞，來呈現突然出現的「命運」，歌曲MV在YouTube上才剛上線不到一周，已經直逼1200萬觀看。經紀公司「CUBE娛樂」也宣布將於21日的《M Countdown》為起點，開始為〈Fate〉進行打歌活動。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

(G)I-DLE葉舒華「站C位」又被罵！黑粉質疑：她都沒進步憑什麼

(G)I-DLE病號再添1！舒華傳身體不適缺席簽名會　粉絲憂健康狀況

舒華過年病倒！中斷(G)I-DLE所有打歌工作　公司：讓藝人專心治療

珍妮佛羅培茲力邀合作　(G)I-DLE舒華同框天后發布新歌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞