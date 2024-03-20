(G)I-DLE舒華才爆身體不適！驚喜現身紐西蘭 同框陳柏霖錄新台綜
以一首〈Queencard〉火遍全世界的南韓大勢女團(G)I-DLE近日回歸，但台灣籍成員葉舒華卻爆出因身體不適，2月開始就暫停所有行程，讓不少粉絲十分擔心。近日，有粉絲分享在紐西蘭巧遇葉舒華，旁邊還有男星陳柏霖，2人同框手持攝影機，疑似正在錄製陳柏霖的新綜藝節目。
記者張一笙／綜合報導
有粉絲分享在紐西蘭巧遇陳柏霖與舒華一同現身紐西蘭，疑似是在錄製陳柏霖與黃宣共同主持的新節目《出去一下What a trip》。舒華2月初被爆出身體不適返台休養，一舉一動都是粉絲關注的焦點，因此舒華這次現身紐西蘭錄製節目，粉絲們都對於她的健康十分關心。
事實上，舒華在VLIVE直播上不但活潑敢言還時常素顏入鏡，嗆辣直爽的風格深受粉絲們喜愛，如今又傳出她參與台灣綜藝節目，不少粉絲都非常期待她在節目中的表現。
舒華近期除了在事業上有新的突破，所屬團體(G)I-DLE回歸專輯《2》收錄的歌曲〈Fate〉，也意外在專輯發行1個多月後排名迅速飆升，於昨（18）日霸榜南韓各大音源榜第一位。此曲由隊長田小娟作詞作曲，用詼諧有趣的歌詞，來呈現突然出現的「命運」，歌曲MV在YouTube上才剛上線不到一周，已經直逼1200萬觀看。經紀公司「CUBE娛樂」也宣布將於21日的《M Countdown》為起點，開始為〈Fate〉進行打歌活動。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道