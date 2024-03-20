7-11櫻花季拚了！濃美式買7送7可寄杯、拿鐵買2送1　送整串衛生紙

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📍APP｜3月20日至3月29日
◾濃萃美式 買7送7 ，5折（原價50元、特價25元）每日限量1.5萬組
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）每日限量1.5萬組
◾皇家伯爵紅茶／贅沢八女抹茶拿鐵冰飲任選買4送2，6.8折（原價65元、特價44元）
◾皇家伯爵紅茶／贅沢八女抹茶拿鐵熱飲任選買4送2，6.8折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式買4送2，6.8折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／優格好多清茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜3月20日至3月24日
◾特大杯美式買2送2，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵咖啡買2送1，6.8折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價17元）
會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元。加碼指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選「綠璽牧場永續動福平飼蛋6入」、「舒潔棉柔抽取式衛生紙1串」、「2個三麗鷗系列櫻花環保袋」
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元
氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結
🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至3月27日
◾黑糖醇奶茶，76折，原價65元、特價49元
📍門市｜即起至4月3日
◾門市購買高鐵票券，立即享大杯美式買1送1，5折，原價45元、特價23元