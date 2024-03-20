北市虐童1死1重傷！黑戶寶寶遭漠視　許銘春：研訂移工懷孕指引

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、勞動部、教育部就「完善職場育兒環境及托育人員專業職能、工作倫理及職業道德之培訓策進作為」進行專題報告，並備質詢。
許銘春在會前受訪表示，黑戶寶寶就是非本國籍兒少，牽涉到不同身份，非法停居留外國人所生子女，會有醫療、安置、社福資源、教育等等需要協助，之前行政院已經有召開過跨部會協商，劃分各部會的工作，將由衛福部主責黑戶寶寶的事務，內政部協助黑戶寶寶的國籍認定、居留，以及失聯移工與子女的安置。
許銘春提到，衛福部負責黑戶寶寶安置、醫療、社會資源、常規的疫苗等等；勞動部主要協助黑戶寶寶安置還有遣返的相關費用。
許銘春說，勞動部後續會依照主責機關、衛福部的規劃去做安置工作，提供失聯移工子女的相關協助，目前勞動力發展署也在研訂移工懷孕的權益保障指引，以提升移工懷孕前後的一些協助，來確保移工與雇主的權益。
立委陳菁徽質詢時也提到，近期有2名失聯移工子女疑似遭到虐待，目前1死1重傷，年輕女性移工來台工作，一旦懷孕就擔心遭遣返，因此逃跑失聯，小孩難獲醫療資源，監委早在111年就針對黑戶寶寶議題，提出糾正，勞動部有何作為？
許銘春澄清，2名小孩，一個確實是失聯移工子女，但另一位是來台讀書的史瓦帝尼籍學生的小孩；監察院的糾正是針對行政院，涉及跨部會，包括勞動部、衛福部、教育部等；近20年來黑戶寶寶約1萬8千名，失聯移工的子女約3千5百多人，占不到2成，糾正案後，行政院有召集跨部會協商，確認各部會工作了。