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百日咳本土首例現蹤！「症狀、傳染、預防」整理　4族群該打疫苗

▲國內出現今年首例「百日咳」確定病例，醫師提醒，百日咳最好的預防方式就是施打疫苗。（示意圖／取自pixabay）
▲國內出現今年首例「百日咳」確定病例，醫師提醒，百日咳最好的預防方式就是施打疫苗。（示意圖／取自pixabay）

記者張志浩／綜合報導

疾管署昨（19）日公告，國內出現今年首例百日咳確定病例，個案為北部1個月大男嬰，還不能打疫苗，3月上旬咳嗽流鼻水，又發生呼吸困難，就醫已有「雙側肺炎」，經治療已順利出院。小兒科醫師林鼎智表示，百日咳的典型症狀就是咳嗽時間高於2週，最好的預防方式就是施打疫苗，其中「孕婦、產後婦女、家中有嬰幼兒的青少年或成人、處於高風險的民眾」是最需要施打的4個族群。

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▲疾管署說明最新疫情發展，並公布新增今年首例百日咳個案。（圖／記者林志怡攝，2024.03.19）
▲疾管署昨（19）日公告，國內出現今年首例百日咳確定病例，個案為北部1個月大男嬰。（圖／記者林志怡攝）
百日咳症狀明顯　嚴重可能致命

林鼎智說明，百日咳的症狀和其命名相同，就是不停的咳嗽，通常咳嗽時間會高於2週，咳嗽會以機關槍式、抽氣式的方式呈現，有些甚至會咳到吐，而症狀對6個月以下嬰兒最為嚴重，是可能致命的等級。臨床上，因為是細菌感染，因此及早診斷、及早投藥，對幼兒至關重要。

林鼎智表示，百日咳因為細菌攻擊呼吸道，導致連續不停的咳嗽，讓呼吸道的空氣幾乎被排空，需要「深吸氣」來代償，因此若產生咳到「倒抽一口氣」的聲音，就是百日咳的重要特徵，此外，百日咳從一般感冒症狀剛出現，到開始咳嗽的3週內，都具有傳染力，進行適當的抗生素治療後，滿5天傳染力就會消失。

▲百日咳介紹。(疾管署提供)
▲百日咳近期讚台灣出現今年本土首例，症狀對6個月以下嬰兒最為嚴重，是可能致命的等級。(疾管署提供)
百日咳預防最好打疫苗　4族群建議自費接種

百日咳是經由「百日咳桿菌」傳染，兒童常規疫苗中，有包含「百日咳」的「五合一」、「四合一」疫苗，而青少年或成人，美國 CDC 則建議「三合一（Tdap）」疫苗，可預防破傷風、白喉、百日咳等，在台灣，「五合一疫苗」會在嬰兒滿2個月時施打第一劑，但有些嬰兒趕不上疫苗產生保護力，就確診百日咳。因此產前媽媽的事先預防就非常重要。

1、孕婦 : 產前接種 Tdap 疫苗，可以有效預防新生兒感染百日咳，建議「每次懷孕」都接種一劑，並在懷孕28至36週時接種效益最大。

2、產後婦女 : 若懷孕時未接種，生產後應立即接種，保護新生兒。

3、家中有嬰幼兒的青少年或成人 : 建議在寶寶出生前施打Tdap，以保護新生兒。

4、高風險族群 : 包含患有糖尿病、肺部疾病、大於50歲民中、醫療照護人員等。

林鼎智提及，在疫苗上，嬰幼兒為公費常規疫苗，孕婦建議每次懷孕「自費接種」1劑 Tdap 疫苗，滿11歲的青少年也是自費接種，成年人則建議每10年自費接種1劑 Tdap 疫苗。

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