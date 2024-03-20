百日咳本土首例現蹤！「症狀、傳染、預防」整理　4族群該打疫苗

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林鼎智說明，百日咳的症狀和其命名相同，就是不停的咳嗽，通常咳嗽時間會高於2週，咳嗽會以機關槍式、抽氣式的方式呈現，有些甚至會咳到吐，而症狀對6個月以下嬰兒最為嚴重，是可能致命的等級。臨床上，因為是細菌感染，因此及早診斷、及早投藥，對幼兒至關重要。
林鼎智表示，百日咳因為細菌攻擊呼吸道，導致連續不停的咳嗽，讓呼吸道的空氣幾乎被排空，需要「深吸氣」來代償，因此若產生咳到「倒抽一口氣」的聲音，就是百日咳的重要特徵，此外，百日咳從一般感冒症狀剛出現，到開始咳嗽的3週內，都具有傳染力，進行適當的抗生素治療後，滿5天傳染力就會消失。
百日咳預防最好打疫苗 4族群建議自費接種
百日咳是經由「百日咳桿菌」傳染，兒童常規疫苗中，有包含「百日咳」的「五合一」、「四合一」疫苗，而青少年或成人，美國 CDC 則建議「三合一（Tdap）」疫苗，可預防破傷風、白喉、百日咳等，在台灣，「五合一疫苗」會在嬰兒滿2個月時施打第一劑，但有些嬰兒趕不上疫苗產生保護力，就確診百日咳。因此產前媽媽的事先預防就非常重要。
1、孕婦 : 產前接種 Tdap 疫苗，可以有效預防新生兒感染百日咳，建議「每次懷孕」都接種一劑，並在懷孕28至36週時接種效益最大。
2、產後婦女 : 若懷孕時未接種，生產後應立即接種，保護新生兒。
3、家中有嬰幼兒的青少年或成人 : 建議在寶寶出生前施打Tdap，以保護新生兒。
4、高風險族群 : 包含患有糖尿病、肺部疾病、大於50歲民中、醫療照護人員等。
林鼎智提及，在疫苗上，嬰幼兒為公費常規疫苗，孕婦建議每次懷孕「自費接種」1劑 Tdap 疫苗，滿11歲的青少年也是自費接種，成年人則建議每10年自費接種1劑 Tdap 疫苗。