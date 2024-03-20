對3黨立委皆不滿意大於滿意！最新民調：民眾黨不滿意度最高

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在重大爭議性議題方面，藍白合力推中國籍配偶縮短年限取得我國國籍，調查顯示，現階段外籍配偶需四到八年才能取得中華民國國籍、中國籍配偶則要六年才能取得，近半數49.4%民眾認為剛好、22%認為太長、16.8%表示太短。
至於在認為中國籍配偶取得中華民國國國籍年限太長的民眾中，認為取得國籍的時間應該縮短成幾年？10.8%民眾認為應縮短成五年，53.0%的民眾認為應縮短成四年，21.0%的民眾認為三年，12.4%認為應該縮短成兩年或以下。
反之，在認為取得年限太短的民眾中，0.4%認為應該延長成七年，26.7%認為應該延長為八年，1.6%認為應該延長成九年，69.9%認為應該延長成十年或以上，1.5%未表態。
支持此法案的藍白陣營，經交叉分析，僅43.9%的國民黨支持者認為取得年限太長未過半數，甚至有40.3%的藍營支持者認為現行取得年限剛好，不需要調整。民眾黨則有58.5%的支持者認為現行取得年限剛好。
該調查由《鏡新聞》規劃，委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年3月17日至3月18日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話553人、手機562人，共1,115人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.93%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。