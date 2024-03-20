粉紅超跑衝北港！劍湖山世界迎白沙屯媽祖 門票3折「只有兩天」
苗栗白沙屯拱天宮媽祖展開9天8夜的徒步進香活動，粉紅超跑預計在3月23日抵達雲林北港、3月24日從北港往北返，劍湖山世界也推出限時2天的「粉紅炫風」優惠，消費者於23日、24日駕駛粉色汽車或機車入園，即可享有門票3折優惠，每台車再送一個幸福御守。至於白沙屯媽「粉色超跑」為何是粉紅色？由於鑾轎頂覆蓋一層粉紅色薄帆布，且到下雨可以放下遮雨，並且粉紅色也凸顯媽祖慈悲心，因此這樣的形式和顏色是自古傳承到現在。
記者鍾怡婷/綜合報導
雲林劍湖山世界迎接白沙屯媽祖，凡是在3月23日起至24日間，推出「粉紅旋風」活動，汽車、機車車身粉紅色塗裝達50%以上，憑當日停車發票與優惠憑證，享299元購票優惠（原價999元），相當於門票下殺3折優惠，每台粉紅色汽、機車贈送一個幸福御守，數量有限送完為止。
每輛機車至多優惠2人，汽車則至多優惠4人，乘客須與司機或騎士本人同時入園；同一車輛在當日無法重複使用優惠，且須騎車或開車至劍湖山世界主題樂園方享優惠，僅憑汽機車照片恕不享有優惠。
而白沙屯拱天宮媽祖超跑為何是粉紅色？命理專家楊登嵙也解釋，從白沙屯拱天宮出發，並跟隨媽祖，徒步往返雲林縣北港朝天宮，路程橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，來回約400公里，而媽祖鑾轎因為轎頂覆蓋一層粉紅色薄帆布，有時行進非常快速，被信徒暱稱為「粉紅超跑」或是「粉紅法拉利」。
頂粉紅色帆布主要是萬一中途遇到下雨，可以將帆布放下遮雨，保護神轎，選用柔和的粉紅色凸顯媽祖慈悲心，回鑾間會把神轎粉紅色帆布放下，也是為了保護靈力不外漏及避免干擾，這樣的形式和顏色是自古傳承到現在。