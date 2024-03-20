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00939空降成第6大高股息ETF　今掛牌股價創新高、40檔成分股曝光

▲00939今（20）日掛牌上市就空降成第6大台股高股息ETF，開盤後股價一度高到15.39元。（圖／NOWnews資料照片）
▲00939今（20）日掛牌上市就空降成第6大台股高股息ETF，開盤後股價一度高到15.39元。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

高股息ETF掀起瘋狂搶購熱潮，創下募集531億元的統一台灣高息動能ETF（00939）今（20）日掛牌上市，一開盤就開出15.31元，最高一度到15.39元，規模達535億元，成為第6大台股高股息ETF。針對00939的成分股，昨日統一投信也已先公布40檔完整成分股名單，前10大持股包含群光、聯發科、大聯大、長榮、力成、日月光投控、緯創、京元電子、東陽、 瑞昱等。

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00939今日掛牌上市後，國內上市櫃台股高股息ETF增加到18檔，總規模高達1.1兆元。而00939一掛牌後，資金規模達到531億元，成為第6大台股高股息ETF，僅次於熱門的元大高股息0056、國泰永續高股息00878、群益台灣精選高息00919、復華台灣科技優息00929、以及元大台灣高息低波00713。

00939自3/1到3/5公開募集，發行價15元，等於一張1.5萬元，受到不少股民青睞，在募集期間就已經募到531億元，穩坐創新高紀錄寶座。經報備主管機關於3/8成立後，開始進場敲進連結標的。根據統一投信資料顯示，00939在3/19前，淨值來到15.11元，即今日掛牌價。而一早開盤00939就以15.31元開出，最高一度15.39元，爆量超過20萬張。

統一投信在昨日先公布00939的40檔完整股份名單，前10大持股分別是群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。

而11到40名持股及權重依序為聯詠3.26%、文曄3.11%、健鼎3.11%、台光電3.03%、緯穎2.76%、和碩2.72%、英業達2.45%、瑞儀2.26%、啟碁2.22%、聯強2.16%、鈊象2.00%、川湖1.76%、鴻海1.74%、欣興1.74%、漢唐1.41%、聯電1.20%、矽創0.90%、欣銓0.71%、佳世達0.68%、晶技0.58%、世界0.52%、致伸0.48%、瑞鼎0.43%、頎邦0.38%、景碩0.37%、天鈺0.35%、南電0.32%、裕民0.28%、樺漢0.28%、中光電0.24%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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