00939空降成第6大高股息ETF　今掛牌股價創新高、40檔成分股曝光

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00939自3/1到3/5公開募集，發行價15元，等於一張1.5萬元，受到不少股民青睞，在募集期間就已經募到531億元，穩坐創新高紀錄寶座。經報備主管機關於3/8成立後，開始進場敲進連結標的。根據統一投信資料顯示，00939在3/19前，淨值來到15.11元，即今日掛牌價。而一早開盤00939就以15.31元開出，最高一度15.39元，爆量超過20萬張。
統一投信在昨日先公布00939的40檔完整股份名單，前10大持股分別是群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。
而11到40名持股及權重依序為聯詠3.26%、文曄3.11%、健鼎3.11%、台光電3.03%、緯穎2.76%、和碩2.72%、英業達2.45%、瑞儀2.26%、啟碁2.22%、聯強2.16%、鈊象2.00%、川湖1.76%、鴻海1.74%、欣興1.74%、漢唐1.41%、聯電1.20%、矽創0.90%、欣銓0.71%、佳世達0.68%、晶技0.58%、世界0.52%、致伸0.48%、瑞鼎0.43%、頎邦0.38%、景碩0.37%、天鈺0.35%、南電0.32%、裕民0.28%、樺漢0.28%、中光電0.24%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。