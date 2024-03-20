白沙屯媽祖進香路線沒固定！香燈腳必備GPS APP 直播看媽祖位置
白沙屯媽祖進香3月18日從苗栗拱天宮出發，9天8夜的行程，預計在下週二（3月26日）回宮，全程400公里，但沒有固定路線，民眾該如何追粉紅超跑？其實目前有App可以追GPS定位，在App Store和Google Play 上搜尋《白沙屯 GPS 即時定位》即可下載，該App目前已經成為導航類的冠軍，超車Google 地圖，同時還有YouTube直播可以知道目前的所在位置。
記者周淑萍/綜合報導
年度宗教盛事之一的白沙屯媽祖遶境，今年從3月18日出發，預計3月26日回程，從苗栗通霄抵達雲林北港朝天宮，來回路線約 400 公里。今年共計吸引將近18萬的香客報名，白沙屯媽祖繞境路線不定難預測，所幸現在可以透過GPS來定位媽祖鑾轎的位置，在手機上就能查看，此外，還有白沙屯媽祖網路電視台現場直播粉紅超跑，白天也同步有2萬多人在線上。
🟡2024年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日
🟡白沙屯媽祖GPS、臉書、直播
📍白沙屯媽祖官方臉書專頁（連結請點）
📍YouTube白沙屯媽祖網路電視台（連結請點）
手機白沙屯媽祖進香繞境GPS（衛星定位）App下載，搜尋「白沙屯GPS」
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