正副總統就職紀念幣亮相！金幣每枚漲到7.2萬　今日起開放預購　

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至於紀念金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像，上緣鐫「中華民國第十六任總統副總統就職紀念」，下緣鐫「一一三年五月二十日」及「2024」；背面主題圖案為「總統府府徽」，並鐫面額、成色、重量及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2024 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」字樣。
央行也強調，這次總統、副總統就職紀念幣發售採「預購登記」制，有網路預購及臨櫃預購2種方式，並採單枚金幣、單枚銀幣等兩款形式發售，其中金幣預購數量上限為1萬枚，由於金價飆漲，這次售價7.2萬元，較上一任發行的總統、副總統就職紀念金幣5.6萬元貴了1.6萬元；銀幣上限為5萬枚，每枚1800元，也比上任1600元貴了200元。
由於這次發售全數採用「預購登記」制，每人限申購1次，金幣最多可申購1枚，銀幣則為5枚，預購時間從今日上午10時起至3月27日晚上11時59分59秒止，這期間想臨櫃預購的民眾，也可在營業時間內前往台銀各分行（簡易型分行除外）辦理預購登記，預購截止後，將不再開放臨櫃購買。
央行表示，預購總量如超過上限，將於3月28日進行電腦抽籤，並於當日傍晚6時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至4月9日下午3時30分止，逾期未繳款者，將視同放棄；完成繳款者，可於5月20日起1個月內至預購時選定的台銀分行領取。