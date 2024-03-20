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正副總統就職紀念幣亮相！金幣每枚漲到7.2萬　今日起開放預購　

▲「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」今（20）日上午10時起開放預購，有金幣及銀幣兩款可選，金幣售價漲至每枚7.2萬元、銀幣1800元，各限量1萬枚及5萬枚。（圖／記者顏真真攝）
▲「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」今（20）日上午10時起開放預購，有金幣及銀幣兩款可選，金幣售價漲至每枚7.2萬元、銀幣1800元，各限量1萬枚及5萬枚。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新任總統賴清德及副總統蕭美琴將於今（2024）年5月20日就職，總統、副總統就職紀念幣也在今（20）日亮相，中央銀行公布這次全部採預購登記制，並委託台灣銀行銷售，而且即時起開放網路及臨櫃預購，紀念幣採單枚金幣、單枚銀幣等2款形式發售，金幣限量1萬枚，隨著金價飆漲，這次售價也調漲至7萬2000元；銀幣限量5萬枚，每枚新台幣1800元，每人限申購1次，金幣最多可申購1枚，銀幣則為5枚。

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▲「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」今（20）日正式亮相，並採用預購登記制，並於今日上午10時起開放網路預購。（圖／記者顏真真攝）
▲「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」今（20）日正式亮相，並採用預購登記制，並於今日上午10時起開放網路預購。（圖／記者顏真真攝）
央行表示，為慶祝我國第16任總統、副總統就職，央行委請台銀公開發售「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」，此紀念幣加鐫面額，具法償效力。金幣面額新台幣2000元、含金一英兩、成色9999；銀幣面額新台幣200元、含銀一英兩、成色999。

至於紀念金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像，上緣鐫「中華民國第十六任總統副總統就職紀念」，下緣鐫「一一三年五月二十日」及「2024」；背面主題圖案為「總統府府徽」，並鐫面額、成色、重量及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2024 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」字樣。

央行也強調，這次總統、副總統就職紀念幣發售採「預購登記」制，有網路預購及臨櫃預購2種方式，並採單枚金幣、單枚銀幣等兩款形式發售，其中金幣預購數量上限為1萬枚，由於金價飆漲，這次售價7.2萬元，較上一任發行的總統、副總統就職紀念金幣5.6萬元貴了1.6萬元；銀幣上限為5萬枚，每枚1800元，也比上任1600元貴了200元。

由於這次發售全數採用「預購登記」制，每人限申購1次，金幣最多可申購1枚，銀幣則為5枚，預購時間從今日上午10時起至3月27日晚上11時59分59秒止，這期間想臨櫃預購的民眾，也可在營業時間內前往台銀各分行（簡易型分行除外）辦理預購登記，預購截止後，將不再開放臨櫃購買。

央行表示，預購總量如超過上限，將於3月28日進行電腦抽籤，並於當日傍晚6時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至4月9日下午3時30分止，逾期未繳款者，將視同放棄；完成繳款者，可於5月20日起1個月內至預購時選定的台銀分行領取。

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