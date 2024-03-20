NBA／詹皇的體型太完美！「狼王」KG開玩笑吐槽：他絕對有用禁藥

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「狼王」Kevin Garnett此番言論一出，隨即引起網路熱議，更有網友翻出，去年退役的格鬥選手Chael Sonnen公開質疑LeBron James有用名為BALCO的禁藥。
回顧北美運動史上，在2003年底時MLB發生著名的「BALCO案」，當時科技無法檢驗出球員使用禁藥，但美國政府以逃稅為由調查灣區實驗室（Bay Area Laboratory Co-Operative，BALCO），才打開這個「潘朵拉的盒子」。
此外2007年公布的「米契爾報告」，實質上則是2003年底「BALCO案」的延伸，當時包括大聯盟全壘打王Barry Bonds與3屆奧運金牌田徑好手Marion Jones都涉入案中，Barry Bonds與Marion Jones在事後也獲得懲處，Bonds因此無緣名人堂，Jones則是被沒收5面奧運獎牌。
但實際上2013年時，NBA也想進行大規模緝查禁要行動，但當時遭到球員工會主席Chris Paul阻止，隨後NBA則在15-16賽季開始，會在例行賽對球員進行血液檢測，Donovan Mitchell、Damian Lillard都曾在飆高分後，遭到聯盟進行血液抽檢。
James用「BALCO」應該只是Garnett的玩笑話，但關於醫療用藥真的不可不慎。
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