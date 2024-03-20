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NBA／詹皇的體型太完美！「狼王」KG開玩笑吐槽：他絕對有用禁藥

▲「狼王」Kevin Garnett過去曾在自己的節目《KG Certified》上，開玩笑稱「LeBron James也有使用禁藥」。（圖／美聯社／達志影像）
▲「狼王」Kevin Garnett過去曾在自己的節目《KG Certified》上，開玩笑稱「LeBron James也有使用禁藥」。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

台灣職籃P.League+新北國王球星林書豪因接受「靜脈雷射」療程，遭聯盟以「療法未符合WADA規定」為由處以5場禁賽和罰款15萬元。回顧北美運動史上，相較於美國職棒（MLB）與美式足球（NFL），美國職籃（NBA）使用禁藥的比例較小。不過「狼王」Kevin Garnett過去曾在自己的節目《KG Certified》上，開玩笑吐槽「LeBron James絕對有用BALCO（禁藥）」，便隨即引起網友與球迷討論。

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在節目《KG Certified》上，Garnett聊到「Bronny James能否在老爸的防守下得分」的問題，塞爾提克另一名傳奇球員Paul Pierce則回覆：「當然可以」，但Garnett卻不相信回嘴，「你看到他老爸的身材了嗎，他絕對有用BALCO（常見的禁藥名稱）」。

「狼王」Kevin Garnett此番言論一出，隨即引起網路熱議，更有網友翻出，去年退役的格鬥選手Chael Sonnen公開質疑LeBron James有用名為BALCO的禁藥。

回顧北美運動史上，在2003年底時MLB發生著名的「BALCO案」，當時科技無法檢驗出球員使用禁藥，但美國政府以逃稅為由調查灣區實驗室（Bay Area Laboratory Co-Operative，BALCO），才打開這個「潘朵拉的盒子」。

此外2007年公布的「米契爾報告」，實質上則是2003年底「BALCO案」的延伸，當時包括大聯盟全壘打王Barry Bonds與3屆奧運金牌田徑好手Marion Jones都涉入案中，Barry Bonds與Marion Jones在事後也獲得懲處，Bonds因此無緣名人堂，Jones則是被沒收5面奧運獎牌。

但實際上2013年時，NBA也想進行大規模緝查禁要行動，但當時遭到球員工會主席Chris Paul阻止，隨後NBA則在15-16賽季開始，會在例行賽對球員進行血液檢測，Donovan Mitchell、Damian Lillard都曾在飆高分後，遭到聯盟進行血液抽檢。

James用「BALCO」應該只是Garnett的玩笑話，但關於醫療用藥真的不可不慎。

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