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想念高雄好友　金鑽鳳梨汁直送橘高校　雄女拍片邀再訪高雄

▲高市府特別由行國處、農業局、教育局及新聞局進行跨局處合作，直送鳳梨汁及友好小卡給橘色惡魔，希望鳳梨的甜美成為台灣和日本友誼的象徵。（圖／高市府提供）
▲高市府特別由行國處、農業局、教育局及新聞局進行跨局處合作，直送鳳梨汁及友好小卡給橘色惡魔，希望鳳梨的甜美成為台灣和日本友誼的象徵。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為持續深化台日之間城市及青年世代情誼，高市府跨局處攜手，直送高雄大樹金鑽鳳梨汁給日本京都橘高校吹奏樂部師生。高雄女中學生也特別錄製影片向橘高校朋友喊話，邀請再訪高雄，橘色惡魔看到影片也直呼感動。市長陳其邁也盼橘高校師生吃甜甜、生活更甜，讓高雄滿滿心意跨洋傳送給日本年輕世代，也藉由台日學生互動增進學生世代的深厚情誼。

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▲高雄市政府直送大樹金鑽鳳梨汁及限量明信片替橘高校吹奏樂部加油打氣。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府直送大樹金鑽鳳梨汁及限量明信片替橘高校吹奏樂部加油打氣。（圖／高市府提供）
去年12月在高雄留下深刻且美好的回憶，因此「內心總想著有機會一定要再訪台灣、再訪高雄，感受溫暖的海港風情及品嚐在地美食。」今年橘色惡魔即將在3月底舉行年度演奏會，高市府特別由行國處、農業局、教育局及新聞局進行跨局處合作，直送鳳梨造型包裝的100%高雄大樹金鑽鳳梨原汁為橘色惡魔加油打氣！橘色惡魔一拿到可愛包裝的金鑽鳳梨汁，不只興奮比讚、也有人笑開懷比出愛心手勢，用中文開心喊「好喝！謝謝高雄！」

▲高雄女中學生錄製影片向橘高校朋友喊話，邀請日本好朋友能再訪高雄。（圖／高市府提供）
▲高雄女中學生錄製影片向橘高校朋友喊話，邀請日本好朋友能再訪高雄。（圖／高市府提供）
高雄市長陳其邁表示，高雄市一年四季出產豐富且優質的水果，鳳梨富含維他命C，去年5月，高雄提供日本友好城市八王子市38所國中「金鑽鳳梨」作為營養午餐深受學童喜愛。近來市府更致力協助以多元管道行銷農產品，這次橘高校喝到的100%金鑽鳳梨汁，就是鳳梨加工品對外行銷的最好例證。也期盼藉由年輕世代互動，延續台日友好情誼。

橘高校去年訪高期間，和多間高雄高校生進行音樂交流，留下深刻美好記憶。高市府也特別協助高雄女中學生拍攝友好影片，向橘高校好朋友問候，希望把高雄的陽光與熱情傳遞給橘高校師生，雄女學生喊話「希望你們有機會再來高雄玩！」橘高校學生感動直說「看了雄女的影片之後讓我更加懷念台灣和高雄，心裡總想著要再去一次，有機會一定要再去台灣！」

高市府行政暨國際處長張硯卿指出，目前高雄市和日本友好城市熊本縣市、佐渡市、八王子市交流頻繁，也深耕青年學生世代，與日本締結44校共71校次的姊妹校。經由市府跨局處合作，促進城市友好關係、也締造更多台日學校合作的機會，深化台日青年間的情誼，同時讓更多國際城市認識高雄。

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