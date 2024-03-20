想念高雄好友 金鑽鳳梨汁直送橘高校 雄女拍片邀再訪高雄
為持續深化台日之間城市及青年世代情誼，高市府跨局處攜手，直送高雄大樹金鑽鳳梨汁給日本京都橘高校吹奏樂部師生。高雄女中學生也特別錄製影片向橘高校朋友喊話，邀請再訪高雄，橘色惡魔看到影片也直呼感動。市長陳其邁也盼橘高校師生吃甜甜、生活更甜，讓高雄滿滿心意跨洋傳送給日本年輕世代，也藉由台日學生互動增進學生世代的深厚情誼。
記者郭凱杰／高雄報導
去年12月在高雄留下深刻且美好的回憶，因此「內心總想著有機會一定要再訪台灣、再訪高雄，感受溫暖的海港風情及品嚐在地美食。」今年橘色惡魔即將在3月底舉行年度演奏會，高市府特別由行國處、農業局、教育局及新聞局進行跨局處合作，直送鳳梨造型包裝的100%高雄大樹金鑽鳳梨原汁為橘色惡魔加油打氣！橘色惡魔一拿到可愛包裝的金鑽鳳梨汁，不只興奮比讚、也有人笑開懷比出愛心手勢，用中文開心喊「好喝！謝謝高雄！」
高雄市長陳其邁表示，高雄市一年四季出產豐富且優質的水果，鳳梨富含維他命C，去年5月，高雄提供日本友好城市八王子市38所國中「金鑽鳳梨」作為營養午餐深受學童喜愛。近來市府更致力協助以多元管道行銷農產品，這次橘高校喝到的100%金鑽鳳梨汁，就是鳳梨加工品對外行銷的最好例證。也期盼藉由年輕世代互動，延續台日友好情誼。
橘高校去年訪高期間，和多間高雄高校生進行音樂交流，留下深刻美好記憶。高市府也特別協助高雄女中學生拍攝友好影片，向橘高校好朋友問候，希望把高雄的陽光與熱情傳遞給橘高校師生，雄女學生喊話「希望你們有機會再來高雄玩！」橘高校學生感動直說「看了雄女的影片之後讓我更加懷念台灣和高雄，心裡總想著要再去一次，有機會一定要再去台灣！」
高市府行政暨國際處長張硯卿指出，目前高雄市和日本友好城市熊本縣市、佐渡市、八王子市交流頻繁，也深耕青年學生世代，與日本締結44校共71校次的姊妹校。經由市府跨局處合作，促進城市友好關係、也締造更多台日學校合作的機會，深化台日青年間的情誼，同時讓更多國際城市認識高雄。