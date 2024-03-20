陳宗彥涉性招待躲過彈劾！傅崐萁怒轟監察院「只辦藍不辦綠」

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對此，國民黨團今天召開「時事回應」記者會，傅崐萁指出，對於陳宗彥的所謂「小芸有在嗎」事件，這就是監察院永遠只辦藍營不辦綠營，這是非常可恥的一件事，早期說這是「御史大夫」，現在竟然是只看顏色辦案，公然為酒店護航，而且酒店的工程要變更設計，變更設計何等重要，陳宗彥的回答竟然是「那一位小姐有沒有在」，還八次接受免費性招待，對價已經非常清楚。
傅崐萁痛批，台南地檢第一次2015年、2016年偵查的時候，火速偵結不起訴，爭議在立法院炸開後，再重啟調查，一年了還躺在台南地檢，現在監察院的報告已經這麼清楚，竟然只有兩票認為說需要彈劾，「今天監察院早就應該關門了！早就應該歇業停業了！」這個完全喪失道德至高點，為人民所唾棄，這樣的一個醜聞，竟然是不予彈劾，這個恥言為國家的御史大夫。
傅崐萁直言，今年下半年監察院預算審查時，國民黨團會表示清楚立場，過去監察院曾經關門三年，是因為效能不彰，現在的監察院猶勝當年的惡劣，國民黨立委羅智強政治獻金被整個抄家滅門， 最後是監察院資料不齊全，羅智強一點問題都沒有，但是每一天急急如律令，都是五天內要回覆，痛批「對在野黨不斷的追殺，對執政黨視若無睹」。