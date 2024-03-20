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最新民調！韓國瑜滿意度出爐　這年齡層過半數不滿蔡英文施政

▲《鏡新聞》公布最新民調顯示，40.1%表示滿意韓國瑜表現。（圖／資料照片）
▲《鏡新聞》公布最新民調顯示，40.1%表示滿意韓國瑜表現。（圖／資料照片）

記者陳佩君／台北報導

2024新國會開議至今已逾1個半月，在總統、內閣、立法院長施政滿意度上，《鏡新聞》今（20）日公布最新民調顯示，總統蔡英文施政評價50.5%滿意、行政院長陳建仁施政表現47.6%滿意、立法院長韓國瑜則是40.1%滿意。

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蔡英文距離520卸任僅60天，據《鏡新聞》民調顯示，蔡英文的施政評價上，有50.5%過半數的民眾表達滿意（17.6%非常滿意、32.9%還算滿意）、39.2%表示不滿意（17.0%非常不滿意、22.2%不太滿意）。

交叉分析顯示，民進黨支持者92.9%高度肯定蔡總統，然在野的國民黨支持者79.5%、與民眾黨支持者65.9%表示不滿意。若以年齡交叉分析，25至39歲的民眾相較於其他年齡層，較不滿意蔡英文施政成績，尤其30至34歲的民眾有50.8%過半數不滿意蔡英文施政。

至於陳建仁領導的內閣團隊，施政表現有47.6%民眾表示滿意、認為不滿意的有36.6%。

在新國會上，40.1%表示滿意（8.6%非常滿意、31.5%還算滿意）的民眾滿意韓國瑜表現，不滿意為38.7%（13.7%非常不滿意、25.0%不太滿意），21.2%未表態。

調查顯示，76.4%的國民黨支持者滿意韓國瑜的表現，不滿意韓國瑜表現以民進黨支持者61.8%超過六成最多，民眾黨支持者不滿意韓國瑜亦有31.1%、滿意韓國瑜表現的有47.2%。

該調查由《鏡新聞》規劃，委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年3月17日至3月18日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話553人、手機562人，共1,115人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.93%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。

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