逾300人赴衛福部！社工抗議喊「部長出來」　反對提高訪視頻率

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台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸指出，今日的抗議行動聚集約300名社工，希望向衛福部表達5大訴求，其一是社安網要全面檢討，政府現在把社安網當萬靈丹，卻在每次發生事情就把社工當成替罪羔羊，忽略社安網需要社會支持，絕非社工單獨努力就能撐起的事實。
其二，沈曜逸指出，上週五衛福部檢討提出要提高訪視頻率，但這不是解決問題的方法；其三，社工的社工職安問題在網路媒體時代面臨更大的威脅，網路肉搜社工、散播不實言論與消息，造成社會大眾恐慌，第一線的夥伴在家訪時還面臨民眾恐嚇社工或辱罵。
沈曜逸說，其四是希望表達社工人力不足，問題核心在於是大家沒看到社工服務的實際情況，雖衛福部設有案量限制，但實務上還有很多表單與無意義回應在消耗服務量能；也呼籲社會大眾關心與支持，是社工成為社安網夥伴的動力。
此外，沈曜逸強調，社工無法接受衛福部次長李麗芬所稱、僅針對部分性質的社工增加訪視頻率的說法，這樣的作法仍是增加了社工的訪視頻率，且衛福部在檢討過程中到底有沒有基層社工參與、有沒有聽見基層的聲音，要求衛福部重新召開檢討會議。
花蓮縣社會工作人員職業工會理事、東華大學民族事務與發展學系副教授黃盈豪也怒批，衛福部增加訪視頻率的方案只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，應該要由上而下討論，並建立跨單位的網絡機制，以多元訊息協助社工訪視對象，才能精準評估、提供協助。
對於社工的訴求，衛福部社工司長蘇昭如接下陳情書時則表示，社工在這次事件中，對社安網提出關切，包括執行方式、訪視頻率、職安、薪資問題等，部方都非常重視，這些議題會交由相關單位研議並作出回應，衛福部會跟地方政府也會合作、保障並協助社工，希望大眾支持社工專業。