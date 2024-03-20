藍喊蔡英文登太平島　黃暐瀚：應當總統後盾不是「笑妳不敢」

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黃暐瀚表示，2008年太平島機場跑道啟用，前總統陳水扁登島，當時美國未見明確反對，由於太平島離台灣長達1600公里，在機場跑道落成之前，未有中華民國總統登島。
此外2016年前總統馬英九登島，提出「南海和平倡議」，遭美國公開反對，而其實馬英九原本希望登島的時間，是2015年出席主持太平島「燈塔啟用儀式」，不料因為前一個月馬英九在新加坡與中國領導人習近平「馬習會」之後，美方即對馬總統登太平島，充滿疑慮並公開反對。但馬總統堅持登島，隔年1月28日，搭C-130登島並發表談話。
黃暐瀚說，此次太平島剛完成碼頭工程，總統蔡英文剛好可以藉此在卸任前登島宣示主權，但不知道是維安的考慮？還是美方反對？蔡總統到現在為止都沒有表態是否登島。但認為在野黨酸說「總統不敢去、立委自己去」，那就真的不必。
黃暐瀚舉例，2021年美國總統拜登的就職大典，在野黨也曾質疑駐美大使蕭美琴為什麼沒受邀？居然拿不到門票？連門都沒有？ 但最後蕭美琴受邀出席，還與各國大使同在一區。當年自己寫了一篇「何不祝福蕭美琴？」今年再補這篇「為何要酸蔡英文？」
最後黃暐瀚表示，能登太平島當然支持，萬一為了安全或國際因素終究沒登也能理解。在野黨監督政府要注意尺度跟態度，千萬不要張口就來地圖砲，酸度破表，萬一卸任前，蔡英文真的登島了，豈不「雞嘴變鴨嘴」？並強調站在台灣的立場說話，時刻以國家的利益優先，唯有這樣，在野黨才有可能贏得人民支持，才有重回執政的一天。