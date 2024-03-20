KID自爆副業每日營收僅3000元 野人火鍋分店驚傳倒閉
藝人KID林柏昇2016年投資副業「野人火鍋」，從市民大道總店開始拓展到林口、花蓮、新竹、三峽、中和等共6家店。由於主打高級和牛及新鮮海鮮，加上營業到半夜，是不少夜貓族的口袋名單之一。然而中和分店因長期虧損，甚至曾有單日營收僅3000元的慘狀，因此近期有粉絲發現野人火鍋中和四號公園店的招牌已經全面撤換。
記者張一笙／綜合報導
野人火鍋中和店於2021年疫情間開幕，不少同業都認為此舉十分勇敢，為了促進消費，野人火鍋一開始甚至推出只能外帶的策略，來降低消費者對於外出群聚染疫的疑慮，同時野人火鍋還打出寵物友善的口號來吸引消費者，未料苦撐2年多仍舊無法避免倒閉的命運。2021年時，邰智源曾在《木曜4超玩》關心KID火鍋店的近況，KID自嘲地說出一天營業額只有3000元，表情盡顯無奈。
事實上，自野人火鍋開幕以來就曾遭遇不少風波，除了受到疫情影響外，更有消費者爆料野人火鍋主打的高級和牛不但疑似用邊角料，而且肉還呈現暗紅色，甚至滿是油花，並非品牌所標榜的高級和牛，屢屢讓KID親上火線道歉。
為挽救品牌形象，KID在上個月21日生日時，就打出「野人火鍋免費吃」的活動，讓當天排隊的前100位民眾免費吃火鍋，同時加碼200份八折禮券，來彌補後面沒吃到免費火鍋的粉絲們。然而在這樣的品牌宣傳策略下，中和店仍是不敵虧損，黯然退出市場。
根據《NOWnews今日新聞》記者實際查詢該區美食後發現，雖然野人火鍋中和店距離捷運永安市場站僅需步行5分鐘，但由於中和店附近有超過10家火鍋店林立，再加上位於823公園對面的住宅區，晚上除了外出運動的人群外並無其他消費族群，在火鍋一級戰區主打高價策略及營業至深夜的品牌經營模式下，並不能勾起民眾半夜外出消費的慾望，經營困難也是可以預期的事。
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