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通過才能領一萬加給！一年期義務役男鑑測　不及格3/29補測

▲一年期義務役男期末鑑測，模擬戰術行軍遇敵時實施隱蔽射擊。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.20）
▲一年期義務役男期末鑑測，模擬戰術行軍遇敵時實施隱蔽射擊。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.20）

記者呂炯昌／台中報導

因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，自今(2024)年元旦起恢復一年期義務役徵集因應防衛實需恢復徵集，首批一年期655名役男於今年1月25日入伍，接受8周新訓，本週開始為期一周的期末鑑測考核。鑑測合格者才能支領10,800元專業加給。軍方表示，撥交次一週為補訓周，預計3月29日實施補訓。

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陸軍司令部今（20）日邀請媒體前往成功嶺營區，參訪一年期義務役男入伍訓練期末鑑測實況。陸軍司令部表示，首梯一年期義務役役男，3月18日至22日進行為期5天的期末鑑測，測驗內容區分體能戰技、兵器教練及綜合戰鬥教練等三大類，驗證入伍訓練成效。藉由8周循序漸進，由民轉軍過程，役男須成為可遂行單兵戰鬥技能，且能接受班以下任務指揮的合格戰鬥兵，奠定分發部隊執行駐地、基地訓練與聯合演訓的基礎。

陸軍司令部表示，國防部為確保為戰而訓，為用而訓，戰訓合一等訓練目標，參照國際先進國家訓練的作法，將實戰化訓練模式導入一年期義務役入伍訓練課程，義務役2226梯1月25日入伍後，接受密集嚴格訓練，期末鑑測是入伍訓練成效總驗收，檢驗役男是否達到標準，分發部隊後，足以擔負戰備任務；鑑測不合格者，不核發結訓證書與支領專業加給，分發部隊後，仍須持續訓練，完成補測。

陸軍司令部指出，今天測驗項目為三天兩夜綜合戰鬥教練，震撼教育透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，除了依據狀況進行處置，與班兵相互配合攻擊前進外，考驗個人通過障礙的技巧及團隊合作，人員在戰場高壓且緊張的壓迫下，須冷靜運用平時所學的戰鬥技能，發揮作戰能力。

陸軍表示，義務役役男為我國防衛作戰重要基石，入伍結訓後，役男仍須至部隊實施44周訓練，嫻熟個人專業專長、體能戰技與組合訓練；結訓分發除參加專長遴選，自願分發主戰、外島部隊人員外，其餘人員以近戶籍地為原則，選填本外島守備部隊服役，執行戰演訓與災防任務；役男至部隊服役後，將選優接受士官領導教育晉升下士。役男退役回歸鄉里，納入動員編管，精進後備、民防等全民國防力量的整體素質。

陸軍司令部說，精實訓練為部隊戰力的根本，陸軍依據部頒訓練計畫、區分階段、節點及項目執行入伍訓練，讓役男接受系統性實戰化訓練後，蛻變為合格戰鬥兵，在役期間為國家安全骨幹，退役後是全民國防重要支柱，達成提升部隊即戰力與強化後備能量雙重目標，建構強韌國防體系。

入伍訓練期末鑑測占分比最高項目是綜合戰鬥教練項目，包括震撼教育、傷救護、三天兩夜行軍宿營，占總成績20%；其次是實彈射擊，占10%。不過，步槍實彈射擊測驗不合格，即判定總成績不合格。

負責接訓的陸軍十軍團302旅步二營中校營長洪新智受訪表示，若有訓員鑑測不合格，會在大部隊撥交的次一週，預計3月29日實施補測項目的課程。

▲一年期義務役男期末鑑測，實施人員偽裝演練。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.20）
▲一年期義務役男期末鑑測，實施人員偽裝演練。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.20）

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