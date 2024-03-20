高市青創補助4/1開跑！新增「競爭型」補助最高50萬

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補助項目包括營業場所租金、生財器具及行銷費，補助比例最高70%，青創事業只須準備30%自籌款。如於4月12日申請截止後，申請總金額超過補助總經費，將以電腦程式公開抽籤後公告正備取名單，讓青創業者有公平機會得到補助。
青年局局長張以理表示，為促進高雄市青創發展，扶植從事具發展潛力產業之青創事業，今年特別推出「競爭型補助」，每案最高補助50萬元；除了一般型補助項目外，另外可申請數位或雲端服務、專利或商標費用、新聘員工人事費補助。且負責人需在申請前參加至少20小時創業輔導課程。5月31日收件截止後由青年局邀請專家學者組成審查會進行計畫書審查評分，擇優補助至經費用罄為止。
青年局也說明「競爭型」補助對象為設立期間在105年3月15日至112年3月14日、負責人為18-45歲（未滿46歲）設籍本市青年、資本額100萬元以上1,000萬元以下公司、商業，從事數位內容、綠色能源、生技醫藥、醫療器材、資通訊、智慧電子、半導體、電動車、音樂表演藝術人文產業、設計品牌時尚產業者，
青年局提醒，今年青創補助申請仍採臨櫃受理方式，申請文件必須親送至本局，且每人限送1件，不得同時申請一般型和競爭型補助，且曾獲本局同一計畫或補助項目者亦不能重複申請。呼籲勿信坊間代辦業者保證核准話術，以免孳生糾紛。
青年局指出，今年新增負責人申請前須完成一定時數的創業輔導課程，係指由該局、大專以上院校、其他政府機關、受政府機關委託單位所開辦有關創業育成、創新技術等實體或線上課程或講座，推薦可至經濟部辦理的「中小企業網路大學校」選修免費線上課程。實施計畫詳細內容請至青年局官網查閱並下載申請文件檔案。