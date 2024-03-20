林襄「男友視角」居家照流出！清純素顏融化4.9萬人：好漂亮哦
啦啦隊女神林襄擁有甜美臉蛋、火辣身材，加上直率個性，讓她坐擁大批粉絲，IG有超過181萬人追蹤，日前她才宣布從樂天畢業，轉戰味全龍啦啦隊，近來又在IG上以新造型亮相，不但大方素顏入鏡，招牌瀏海也消失了，掀起意外討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
林襄昨（19）日在IG曬出在廚房的居家照片，只見她身穿細肩帶背心，露出纖細手臂，做菜之餘也不忘俏皮地望向鏡頭，她將一頭長髮紮起，連招牌瀏海都夾起來，露出整張乾淨透亮的素顏臉蛋，居家的可愛親民模樣，立刻引來4.9萬人按讚。
林襄也在內文寫道：「新家第一次開伙，明天午餐來煮義大利麵」，怕粉絲擔心她吃太少，她還特別強調「我有吃」。看到女神的「男友視角」照，不少網友紛紛激動直呼，「寶寶怎麼那麼好看」、「素顏最美」、「素顏也是我愛的襄」、「素顏也好漂亮哦」、「素顏也好美喔寶寶，愛死了愛死了」、「太好看了啦」。
事實上，林襄2月才宣布退出「樂天女孩」，並直接發文證實自己將加入味全龍啦啦隊「小龍女」，「希望大家今年都可以與龍共舞，成為人中之龍」，當時有不少人都獻上祝福，李多慧更直接告白：「我的愛人」，外傳林襄離開樂天時付百萬元贖身費，然而消息未獲得證實。
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