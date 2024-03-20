NBA／獨行俠113:107勝馬刺！「牛馬大戰」橫掃對手 Irving砍28分
NBA例行賽接近尾聲，達拉斯獨行俠今（20）日在客場對上聖安東尼奧馬刺，獨行俠在實力優於對手的情況下，這一場打得有點緊張，靠著Kyrie Irving末節連續命中關鍵球，以及Dante Exum命中關鍵三分，終場以113:107取得「牛馬大戰」的勝利，保住西區第7的位置。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽獨行俠在一度領先13分情況下，第三節與末節都曾經被馬刺反超比數，所幸球隊在Luka Doncic狀態不佳時還有Irving和這名關鍵殺手，加上Exum的在剩下36秒命中關鍵三分球，幫助球隊取得109:106領先，驚險帶走勝利。
獨行俠在這一場比賽中，Doncic攻下18分10籃板16助攻的「大三元」數據，Irving狂砍28分，全隊5人得分上雙。馬刺方面，狀元Victor Wembanyama得到12分11籃板6阻攻， Jeremy Sochan得到13分10籃板5助攻，Devin Vassell得到19分，Tre Jones得到22分，全隊6人得分上雙。
本季前3次交鋒，獨行俠均擊敗馬刺隊，Doncic三場比賽共攻下99分，不過今晚他手感實在不佳，27投僅有6中，也樂於讓隊友發揮，Irving挺身而出率隊拿下比賽。
NBA今日其他賽事：
休士頓火箭137:114擊敗華盛頓巫師
夏洛特黃蜂92:112輸給奧蘭多魔術
紐澳良鵜鶘104:91擊敗布魯克林籃網