快訊／汪小菲欠1.7億！大S認了刷卡洩憤 怒聲明：出軌是你不是我
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後官司不斷，他曝光前妻隱私慘被告上法院，竟故意爆料大S在離婚前的4個月刷卡買精品送到韓國，疑似送東西給新婚老公具俊曄。慘的是大S借給汪小菲的1.7億元索償未果，也要不回家人的扶養費，S媽還成了S Hotel承租保證人，被捲入這場財務漩渦裡，面對婚姻成拖垮一家人的負荷，大S今（20）日發聲明表示，「婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生」，否認用汪小菲的錢買東西給具俊曄。
記者江芷稜／綜合報導
過去不出惡言的大S，也終於解開離婚的種種傳聞，證實了汪小菲「婚內出軌」、「與黑人陳建州動手」等事件的真實性，3點聲明狠狠打臉了汪小菲自述飛了700多趟台北中國往返，不是為了照顧家庭，而是早就有出軌對象，連婆婆張蘭都知情，還苦勸她不要離婚，大S會刷汪小菲的卡洩憤，因為那些錢都是她辛苦賺來的。
大S表示離婚憤怒的原因有3個，第一，「張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是你喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起《哈利波特》精裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你」。
再者，大S表示「我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛」，她也表示「張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對話出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎，並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人」。
大S形容「十年婚姻二死一重傷」，自嘲刷卡洩憤這事想來可笑，「因為我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向，讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖，《不抱怨、沒藉口、優雅從容的，上！》」
大S優雅表示，「今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。」
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